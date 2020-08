Dit kost de goedkoopste nieuwe Limousine

Jawel, we hebben het over de prijzen van de nieuwe Audi A3 Limousine.

Een goed geproportioneerde sedan maken in het C-segment is knap lastig. Kijk maar naar de Mercedes CLA. Gelukkig liet Audi zien hoe het ook kon met de A3 Sedan, of zoals ze het zelf noemen: de A3 Limousine. Inmiddels is er een nieuwe generatie van de A3 Limousine. Deze heeft nu zijn weg gevonden naar de Nederlandse showrooms.

In lijn met de huidige designtaal is de A3 een stuk strakker en agressiever gelijnd. Met de sportieve looks zit de Audi dus een beetje tussen de A-klasse Sedan en de CLA in. Audi is er in ieder geval opnieuw in geslaagd een goed ogende C-segment sedan neer te zetten.

Dan nu de prijzen van de Audi A3 Limousine. Onderaan de prijslijst vinden we de 110 pk sterke 30 TFSI Pro Line. Deze moet €34.380 gaan kosten. Dat is welgeteld €10 meer dan de Sportback. Voor dat bedrag heb je dus een auto die 15 cm langer is en er meteen een stukje volwassener uitziet.

De A3 is verder leverbaar in drie andere motorvarianten. Dat zijn de 35 TFSI met 150 pk, de 30 TDI met 116 pk en de 35 TDI, wederom met 150 pk. Al deze motorvarianten zijn leverbaar als Pro Line, Business Edition, S Edition en Edition One. De duurste versie is de 35 TDI Edition One, die een vanafprijs heeft van €49.410. De prijslijst is iets korter dan die van de Sportback. Dat komt omdat bij de Sedan de 35 TFSI momenteel niet met handbak leverbaar is.

Voor de directe concurrenten hoeven we alleen bij Mercedes en BMW te kijken. Buiten Duitsland doet men namelijk niet aan premium C-segment sedans. Mercedes heeft zelfs twee modellen in deze categorie: de A-klasse sedan en de CLA. De eerste heeft een vanafprijs van €33.215 en de tweede een vanafprijs van €37.090. In beide gevallen heb je dan een 180-uitvoering met 136 pk.

Vanuit de gedachte ‘beter laat dan nooit’ heeft BMW onlangs ook dit segment betreden met de 2 Serie Gran Coupé. Voor €36.305 heb je een 218i met 140 pk. Je moet dan genoegen nemen met een driepitter.