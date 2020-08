Deze elektrische Mercedes-truck gaat testen in Nederland

De Mercedes eActros is nog niet in productie, maar is dit jaar al wel op de Nederlandse wegen te vinden.

De elektrische auto begint inmiddels aardig ingeburgerd te raken op de Nederlandse wegen. De kans dat je een elektrische vrachtwagen tegenkomt is daarentegen nog vrij klein. Dat zal nog wel even zo blijven, maar met deze Mercedes eActros wordt er een eerste stap gezet.

De Mercedes eActros beschikt over twee elektromotoren, die bij de wielnaven van de achteras geplaatst zijn. Deze leveren beide 171 pk en 485 Nm koppel. De accu’s van de eActros hebben een totale capaciteit van 240 kWh. Daarmee is in de praktijk een actieradius mogelijk van rond de 200 km.

De Mercedes eActros bevindt zich sinds eind 2018 in de testfase. Er werden al praktijktest gedaan door diverse Duitse en Zwitserse bedrijven. Nu mag ook een Nederlands bedrijf de elektrische vrachtwagen aan de tand gaan voelen.

Het gaat om transportbedrijf Simon Loos, die de 25-tons vrachtwagen in zal zetten om de Albert Heijn te bevoorraden. De eActros zal heen en weer rijden tussen het bevoorradingscentrum in Delfgauw en diverse locaties in onder meer Rotterdam, Den Haag en Delft. Het opladen zal gebeuren bij het distributiecentrum van Albert Heijn, waar een nieuw innovatief laadplein in aanbouw is.

Simon Loos zal de elektrische vrachtwagen ongeveer een jaar lang dagelijks inzetten. Acht chauffeurs hebben hiervoor een speciale training gekregen van specialisten van Daimler. Alle bevindingen worden teruggekoppeld richting Mercedes. Via een meldsysteem in de cabine kan feedback direct doorgegeven worden.

Het is de bedoeling dat de eActros volgend jaar dan eindelijk in productie gaat. Als je in Zuid-Holland woont zou het dus zomaar kunnen dat je hem nu al tegenkomt. Er staat met grote letters eActros op de zijkant, dus de vrachtwagen herkennen moet niet al te moeilijk zijn.