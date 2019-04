Dit kost de Hellephant krat-motor met 1.000+ pk!

Het motorblok heeft een prijskaartje.

Als de Fast & Furious-wereld werkelijkheid zou zijn dan had Dominic Toretto nu shut up and take my money geroepen. Vorig jaar kwam Mopar met de Hellephant, een nieuwe krat-motor die verder gaat waar Hellcat-krat is gestopt.

De motor werd gelepeld in een Dodge Charger concept en deze auto stal de show op SEMA in Las Vegas, Nevada. De auto ging niet in productie, maar de Hellephant wel. Destijds werd bekendgemaakt dat je de motor gewoon kunt kopen. De specificaties zijn met 1.014 pk en 1.288 Nm koppel angstaanjagend.

Toen nog niet bekend was het prijskaartje dat Mopar zou hangen aan de krat-motor. Daar is nu eindelijk een antwoord op gekomen. Vanaf vandaag accepteert Mopar pre-orders voor de Hellephant. Een datum die overigens een knipoog is naar de Hemi. In de VS schrijven ze datums omgekeerd, dus vandaag is het 4/26. De kubieke inch van deze Hemi V8 is 426. Wij vertalen dat naar 7 liter.

Het blok kost 29.995 dollar. Met een bijbetaling van 2.265 dollar krijg je daar een engine kit bij, wat het installeren van de motor tot een plug-and-play klus moet maken. Wel door professionals uiteraard, we hebben het hier immers niet over een kast van de IKEA. Mopar heeft het blok zo ontworpen dat deze vooral goed past in klassieke musclecars vòòr 1976, zoals de omgebouwde 1968 Charger concept die ze als voorbeeld hebben gebruikt.