Amsterdam verhoogt parkeerboete naar wettelijk maximum

Betalen zal je. En dik ook.

Amsterdam met de auto bezoeken is jezelf vrijwillig kwellen. Sinds deze maand hanteert de hoofdstad een parkeertarief van 7,50 euro per uur als je in het centrum je auto gaat parkeren. Of dat niet genoeg is heeft de gemeente alweer de volgende maatregel klaarstaan.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in Amsterdam heeft besloten om het beleid omtrent parkeerboetes te wijzigen. Wie zijn auto parkeert en weigert te betalen kan een boete (naheffing) verwachten. Nu ligt die heffing op 47,60 euro. Daarnaast komt daar nog minimaal één keer het uurtarief van dat parkeergebied bij. In het geval van het centrum gaat het dus om 7,50 euro. Staat je auto heel de dag op een plek en hebben controleurs dit gezien, dan worden ook de tussenliggende uren in rekening gebracht. Die naheffing gaat meer worden.

B&W heeft besloten het tarief van de naheffingsaanslag per 1 juli 2019 te verhogen naar het wettelijk maximum. Dit betekent een verhoging van ruim 15 euro. Het kostenplaatje van de parkeerboete komt daarmee op 62,70 euro te liggen, exclusief het bedrag voor de geparkeerde uren.

Amsterdam is overigens niet de eerste stad die het wettelijk maximum gaat hanteren. Onder meer Rotterdam, Den Haag en Utrecht gingen onze hoofdstad al voor.

