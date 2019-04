Nooit meer lakschade of een deuk met dit winkelkarretje

First world problems?

Bij Ford denken ze klaarblijkelijk dat 1 april het startschot was om gedurende de hele maand grappen uit te halen. De autobouwer komt namelijk met een opmerkelijke ‘innovatie’ die je zomaar als grap kunt aanzien.

Ford heeft zijn focus voor dit moment verplaatst naar winkelkarretjes. Volgens de autobouwer zijn ze gevaarlijk en een bron van stress voor ouders met kinderen. Wanneer de kinderen meegaan met boodschappen doen dan willen ze natuurlijk het karretje duwen. Dit is echter niet zonder gevaar. Zonder goed op te letten kunnen ze het wagentje overal tegengaan rammen. In het ergste geval tegen je auto op de parkeerplaats.

Daarom komt Ford met een oplossing. Slimme winkelkarretjes met een sensor die een object kunnen detecteren. Mocht het wagentje op een object (bijvoorbeeld een auto) afstormen, dan is het ding in staat om zelfstandig te stoppen voordat een aanrijding heeft plaatsgevonden.

Voor nu is er slechts een prototype ontwikkeld. De kans is klein dat supermarkten aan de haal gaan met de technologie. Investeren in slimme winkelkarretjes is vermoedelijk het laatste waar supermarkten aan denken wanneer aanbestedingen worden besproken tijdens een vergadering. Desalniettemin is het natuurlijk prima dat Ford meedenkt. Bedankt, Ford. Ga je nu maar weer bezighouden met waar jullie goed in zijn: lekker sturende auto’s ontwikkelen en bouwen.