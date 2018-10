Mopar Hellephant: 1.014 pk en gewoon te koop

Gotta love the USA.

Het mag dan 2018 zijn. In de Verenigde Staten zijn ze nog lang niet klaar met het bouwen van gekke creaties. Wie dacht dat het na de Dodge Demon niet gekker kon had het mis. Ontmoet de Hellephant, een nieuwe motor van Mopar die goed is voor maar liefst 1.014 pk en 1.288 Nm koppel.

De naam is een verwijzing naar de oude 426 Hemi, die de bijnaam olifant kreeg vanwege de joekel van een motor. De Hellephant-motor is voor SEMA gelepeld in de Dodge Super Charger. Een concept van de Amerikaanse autobouwer voor de autobeurs in de wereldberoemde gokstad. Die brute Super Charger is helaas een concept, maar het appetijtelijke V8-blok komt wel op de markt. Mopar gaat de 7.0-liter achtcilinder met supercharger vanaf volgend jaar verkopen. Het aluminium motorblok is geschikt voor musclecars uit 1976 of ouder en offroaders. Het betreft volgens Mopar een zo goed als plug & play-motor. Dit betekent dat zaken als bijvoorbeeld een ECU, de supercharger, een waterpomp en een vliegwiel inclusief zijn.

De Super Charger in Las Vegas is in de basis een 1968 Dodge Charger. De Hellephant-motor is in dit concept gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak uit de Hellcat. Het uiterlijk heeft diverse elementen van een moderne Dodge en dit heeft te maken met de gebruikte onderdelen. Zo is onder andere de motorkap afkomstig van een Dodge Demon.

Als Dominic Toretto echt zou bestaan dan zou hij nu staan te kwijlen op de Dodge-stand in Las Vegas. Het is nog niet bekend wat de V8 moet gaan kosten.