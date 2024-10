Dit kost de kersverse (elektrische) Opel Grandland

We hebben eindelijk de prijzen van de nieuwe Opel Grandland, die er nu ook als EV is.

Je kunt zeggen wat je wil van Opel, maar ze hebben hun designtaal wel op orde. De huidige Opels zijn stuk voor stuk strakke bakken, en meteen herkenbaar als Opel. De Grandland had al het nieuwe front gekregen met de facelift, maar nu is er een compleet nieuwe Grandland.

Belangrijk nieuws is dat er naast een normale Grandland nu ook een Grandland Electric is. Deze wordt aangeboden met drie accupakketten, waarbij de actieradius oploopt tot wel 700 kilometer. Da’s de moeite.

De nieuwe Opel Grandland werd in april al onthuld, maar nu weten we eindelijk de Nederlandse prijzen. Die beginnen bij €42.999 voor de Grandland Hybrid. Deze heeft een 136 pk sterke benzinemotor plus een 28 pk sterke elektromotor.

Iets zegt ons dat de instapper niet de bestverkochte versie wordt, want voor slechts €1.000 extra heb je de Grandland Plug-in Hybrid. In dat geval heb je een systeemvermogen van 195 pk.

En elektrische auto’s, die zijn heel duur toch? Nou, het prijsverschil valt reuze mee, want de Grandland Electric is er vanaf €45.999. In dat geval heb je 213 pk en 523 km range uit een 73 kWh accupakket. Voor €49.999 heb je een grotere 82 kWh accu, met 582 km range. Dan heb je ook meteen een duurdere GS-uitvoering. Wat nog ontbreekt is de versie met 700 km range, die een 97 kWh accu heeft. Die volgt in 2025.

Pakken we ook nog even de concurrentie erbij, en dan kijken we naar de elektrische versie:

Peugeot E-3008 (210 pk, 529 km range): €45.415

Tesla Model Y (299 pk, 455 km range): €45.990

Opel Grandland Electric (213 pk, 523 km range): €45.999

Renault Scenic E-Tech Electric Long Range (220 pk, 625 km range): €47.970

Skoda Enyaq 82 kWh (286 pk, 580 km range): €47.990

De Grandland is ietsje duurder dan de Peugeot E-3008 met dezelfde techniek, maar de Grandland is wel een stukje groter. Met de Opel krijg je dus toch meer auto voor je geld. Qua range is de Renault Scenic nog steeds de beste deal, met 625 km range. Maar wellicht kan de Grandland met 700 km range straks de Scenic weer te kakken zetten.