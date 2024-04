Nieuwe Opel Grandland: tot 700 km elektrisch rijbereik

Opel heeft de tweede generatie Grandland voorgesteld.

Om meteen even een opfrisser te geven. De Grandland staat bovenaan de apenrots van Opel en is daarmee het vlaggenschip van het merk onder de SUV’s. Dit is de tweede generatie Opel Grandland, een compleet nieuwe autop op het STLA Medium-platform van Stellantis. Dit platform kun je kennen van auto’s zoals de Peugeot e-3008 en e-5008.

De tweede generatie Grandland is een volledig elektrische auto. De SUV is uitgerust met een grote 98 kWh accu, daarmee ligt het WLTP-rijbereik op 700 kilometer. In het Nederlandse persbericht rept Opel niet over de maximale snellaadsnelheid, maar met DC-snelladen is de batterij in 26 minuten tot 80 procent te laden, aldus het merk.

Het platform van Stellantis is ook geschikt voor verbrandingsmotoren. De Opel Grandland komt er bijvoorbeeld ook als Plug-in Hybrid. De PHEV kan 85 km elektrisch rijden. Er is dus keuze uit verschillende aandrijfvarianten voor wie niet op een volledig elektrische auto zit te wachten.

Maten en looks

De SUV is 4,65 meter lang, 1,90 meter breed en 1,66 meter hoog. Daarmee is het echt wel een fors apparaat. De tweede generatie is 173 mm langer, 19 mm hoger en 64 mm breder in vergelijking met zijn voorganger. Daarnaast staat de Opel op grote 20 inch lichtmetalen wielen. De wielbasis bedraagt 2,78 meter.

Zowel aan de voor- als de achterzijde heeft Opel gekozen voor doorlopende lichtunits. Wat we tegenwoordig wel meer zien op auto’s. Sterker nog, je bent af als je niet mee doet aan deze trend blijkbaar. De designers hebben gekozen voor dunne lichtstroken, wat de Grandland een lekker strak voorkomen geeft. Net als bij de vernieuwde Porsche Taycan zijn de uitgeschreven letters op de achterzijde verlicht in het rood. Dat hebben ze goed afgekeken.

Interieur

Het is mogelijk om de achterbank in delen plat te gooien (40/20/40). Het maximale laadvolume bedraagt 1.641 liter. In het interieur staat een groot 16 inch beeldscherm centraal gepositioneerd en het is gericht op de bestuurder. Daarnaast is er ook nog een Intelli-HUD head-up display.

Tegenwoordig is het hip om als autofabrikant op te scheppen over fysieke knoppen. Zeg maar iets dat vroeger doodnormaal was. Kijk ons eens analoog zijn! Opel doet vrolijk mee en zegt dat de klimaatregeling door middel van fysieke knoppen te bedienen is. Oké.

Und weiter

Opel heeft nog niets bekendgemaakt over de marktlancering van de tweede generatie Grandland. Het enige dat het merk deelt is dat de SUV nu nog niet leverbaar is. Nog even wachten dus. Vanzelfsprekend zijn prijzen dan ook niet bekend.