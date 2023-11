Opel gaat nu ook helemaal Vegan

Ook de interieurs van Opel zijn nu helemaal vegan.

Progressie roept weerstand op. Dat is altijd zo geweest. Er waren tijden dat we het te kinderachtig voor woorden vonden dat een gordel verplicht was. Ook dat er niet meer gerookt mocht worden in de kroeg, vond men ‘betutteling’. In de automotive wereld zien we de weerstand voor vooruitgang ook voorbij komen.

Denk aan elektrische auto’s. Ondanks dat deze vorm van autorijden bijna altijd schoner is dan met een benzinemotor, zijn er altijd mensen die vinden dat het tegendeel een feit is.

Maar er is veel meer vooruitgang bij auto’s dan alleen de aandrijflijn. Opel heeft vandaag melding gemaakt van het feit dat wij de volgende zin met je gaan delen. Komt ie: Opel heeft nu ook interieurs die geheel vegan zijn!

Vegan interieurs voor Opel

Alle bekledingen van alle Opel personenauto’s én de Opel bedrijfswagens hebben nu altijd een diervrij interieur. Volgens Opel kunnen veganisten op méér principiële vlakken keuzes maken dan het voedsel dat ze maken. Alle modellen van Opel hebben namelijke een diervrij interieur dat is afgewerkt met veganistische materialen. Plastic is dus ook vegan. De leersoorten zijn vanaf nu altijd ‘synthetisch’.

Opel Omega, toen was leer nog heel gewoon.

Dan is het natuurlijk de vraag: is dit goed nieuws? Naast het feit dat er een heel eenvoudig bruggetje is naar voedsel, is vegan de nieuwe rage. Het idee om leer te gebruiken is natuurlijk vrij ouderwets. Sterker nog, leer heeft ook enkele nadelen. Het ademt veel minder goed, terwijl vegan bekleding veel sneller de temperatuur van de inzittende aanneemt.

Vegan is niet nieuw voor Opel: dit is vegan velours bekleding in de Opel Senator!

Wat moeten we hier van vinden?

En voor de fabrikanten is het ook wel lekker: vegan bekleding is in veel gevallen ook een goedkopere optie. Een blok tofu (dat is wel vegan, maar niet lekker) is immers ook voordeliger dan tournedos (dat is dus niet vegan, maar wel lekker).

Dieronvriendelijke bekleding in de Opel Signum

Maar maak je absoluut niet druk, er zijn tegenwoordig veel knappe imitatie-leersoorten. Sterker, ook bij aftermarket-bedrijven die achteraf leer in bouwen heb je vaak de keuze uit ‘eco-leder’ of echt leer.

En last but not least, echt leer is zeker niet heilig. Naast het feit dat het niet diervriendelijk is, is het zeer milieuonvriendelijk om te maken. En natuurlijk, in een Bentley wil je liever geen synthetische bekleding, maar als je ziet wat voor kippenleer ze bij BMW bijvoorbeeld standaard leveren, is een goede vegan optie helemaal zo verkeerd nog niet.

Fotocredit: Vegan gehaktballen van Monique van der Vloed.