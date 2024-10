Mercedes verkoopt véél minder EV’s dan BMW

De EV-verkopen van Mercedes waren al niet denderend en zijn nu verder ingestort.

We schreven zojuist over de kwartaalcijfers van BMW, maar aartsrivaal Mercedes komt nu ook met de cijfers over de brug. Dat vraagt dus om een vergelijking. Welk van de twee Duitse autoreuzen deed het afgelopen kwartaal betere zaken?

In het vorige artikel schreven we al dat BMW geen topkwartaal achter de rug heeft. Mercedes zat intussen wel op hetzelfde niveau als vorig jaar en zodoende wisten zij meer auto’s te leveren. Waar BMW 487.062 afleverde, verkocht Mercedes er 503.600. 1-0 voor Mercedes.

Dit is geen schokkend verschil, maar als we inzoomen op EV’s zien we wel grote verschillen. De EV-verkopen van Mercedes kelderen met 31%, waar BMW juist 10% meer EV’s verkocht. In het afgelopen kwartaal wist Mercedes maar 42.500 elektrische auto’s te slijten, tegen 103.440 van BMW. Dat zijn er dus bijna 2,5 keer zoveel.

Aan de omvang van het modellengamma ligt het niet, want zowel BMW als Mercedes hebben op dit moment zeven elektrische modellen in de aanbieding. Mercedes heeft echter wel wat meer dure nicheproducten, zoals de EQS, EQS SUV en de nieuwe elektrische G-Klasse (waarvan de leveringen ook nog op gang moeten komen).

Het ontbreken van een elektrisch C-Klasse-equivalent is ook een groot gemis in het Mercedes-gamma. De i4 is nu juist een auto waar BMW mee scoort. Mercedes heeft echter alleen een (ietwat tegenvallende) EQC SUV. Of beter gezegd ‘had’: want dat model is inmiddels niet meer leverbaar.