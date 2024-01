Opel Frontera maakt LL Cool J-esque comeback!

De Opel Frontera keert terug! Is dat niet eventjes goed nieuws?

Voeger was het altijd handig bij Opel qua namen. In eerste instantie hadden ze iets met (militaire) rangen en standen als Kadett, Kapitän en Senator. Vervolgens kwamen daar namen eindigend op een ‘A’. Alles moest eindigen op een A. Nou ja, er waren uitzonderingen (zoals de Signum) maar in de meeste gevallen lukte het Opel om er een ‘A’-tje achter te plakken.

Die tactiek liet Opel weer een beetje varen met de komst van de Crossland en diens grote broer, de Grandland. Uiteraard krijgt deze enorm populaire crossover een opvolger (in tegenstelling tot toffe Opels als de Astra OPC, Insignia en Cascada). Nu gingen wij er onwillekeurig een beetje van uit dat Opel dat model gewoon weer Crossland gaat noemen. Die naam klinkt als een klok en is eindelijk een beetje ingeburgerd.

Opel Frontera

Maar wat doet Opel nu? Die zet de naam bij het oud vuil en haalt een oude naam uit de mottenballen: Frontera! Dat was de naam van Opels SUV uit de jaren ’90 en begin ’00. Ja, SUV: het was namelijk een échte SUV met ladderchassis. Vierwielaandrijving en een lage gearing waren ook aanwezig. Je kon er dus echt wat mee in het terrein.

De nieuwe Opel Frontera zal niet zo’n auto worden, denken wij. De auto zal namelijk techniek gaan delen met andere Stellantis-producten, waaronder de nieuwe Citroën C3 Aircross. En dat is voor zijn soort best een stoer karretje, maar het is zeker geen schim van wat de originele Opel Frontera was. Maar ja, het kan geen verrassing zijn dat Stellantis deze keuze maakt, daar de huidige Crossland techniek deelt met de Peugeot 2008 en de uitgaande Citroën C3 Aircross.

Ook elektrisch

Opel heeft 1 afbeelding met FRONTERA de wereld ingestuurd. Daarmee moeten we het doen. Kennelijk heeft Opel voor de naam Frontera gekozen omdat het wat stoerder klinkt. Wij denken allemaal aan de dikke Opel SUV van weleer. Qua aandrijving verwacht je dat de Frontera geheel elektrisch zal zijn en dat klopt ten dele. De auto komt er ook met verbrandingsmotor.

Tenslotte de vraag: waarom doen automerken dit? Het is namelijk niet de eerste keer dat er een naam gebruikt wordt voor een compleet andere auto. Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is de naam eigendom van het merk en hebben ze uitgezocht of het geen vunzige betekenis heeft in het Papiemento of Mandarijn. Ook heeft de naam vaak al een imago, dat positief op het nieuwe product moet afstralen. Dus vandaar dat de nieuwe Opel Frontera een elektrisch crossovertje wordt.