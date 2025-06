De 508 pk sterke EV9 GT heeft een scherpe prijs (volgens Kia)

Wíj vinden het veel geld.

Vroeger was je al helemaal het mannetje als je een Zafira OPC had met 240 pk, maar tijden veranderen. Kia lanceert nu een refocontainer met maar liefst 508 pk: de EV9 GT. Deze was vorig jaar al geïntroduceerd in de VS, maar nu maakt ‘ie ook zijn opwachting in Europa.

Dat betekent dat we ook de Nederlandse prijs kunnen melden. Dat zullen we maar meteen doen: de EV9 GT is er vanaf €88.795. Da’s een hele dure Kia… Er is maar één Kia geweest die duurder was: de Stinger GT, met een vanafprijs van 97 mille. Maar die had tenminste een dikke V6.

Zoals collega Loek in november al opmerkte is de EV9 GT een stukje minder spectaculair dan de EV6 GT. In plaats van 650 pk heeft de EV9 ‘slechts’ 508 pk. Daarmee duurt een sprint van 0 naar 100 km/u 4,6 seconden. Niet baanbrekend anno 2025, maar laten we wel wezen: we praten hier over een zevenpersoons gezinsauto. Hoeveel vermogen heeft zo’n auto nu echt nodig?

Je kunt trouwens kiezen uit zes of zeven zitplaatsen. Als je gaat voor zes krijgt je twee luxe captain chairs op de tweede zitrij. Verder kom je ook weinig te kort in de EV9 GT. Je hebt standaard een elektrisch schuif-/kanteldak, stoelverwarming voor en achter, stoelventilatie voor, massagefunctie voor de bestuurder en Meridian audio met 14 speakers. Maar goed, voor bijna €90.000 mag je ook wel wat verwachten, nietwaar?

Volgens Kia heeft de EV9 GT een “scherpe positie in zijn segment”, maar dat is een discutabele claim. Er zijn toch echt zevenzits EV’s met 500+ pk die beduidend minder kosten (zie onder). En dan is er ook nog de Ioniq 9 AWD+, die weliswaar iets minder vermogen heeft, maar wel meer range.

BYD Tang (517 pk, 530 km range): €68.090

Hongqi E-HS9 (551 pk, 465 km range): €69.995

NIO EL8 (652 pk, 390 km range): €78.233

Hyundai Ioniq 9 AWD+ (429 pk, 600 km range): €81.495

Kia EV9 GT (508 pk, 510 km range): €88.795

Kia heeft dus zeker niet de scherpste prijs. Nu zullen mensen natuurlijk eerder bij Kia aankloppen dan bij een Chinees merk, maar toch verwachten we niet dat je de EV9 GT vaak gaat zien. Daar is het iets teveel een nicheproduct voor.