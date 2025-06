Tesla onder de loep na incidenten tijdens Robotaxi-lancering

De langverwachte lancering van de Robotaxi verliep toch niet helemaal vlekkeloos.

Autonome taxi’s die op grote schaal worden ingezet lijkt nog steeds toekomstmuziek, maar Elon Musk ziet dat anders. Tesla zet vol in op Robotaxi’s. Zondag was het dan eindelijk zover: de grote lancering van de Robotaxi-service.

Volgens collega Jaap zou het een gigantische anticlimax worden, en inderdaad: de inzet van Robotaxi’s is nog zeer beperkt. De taxiritjes vinden plaats in een afgebakend gebied in Austin en voor de veiligheid zit er nog iemand van Tesla in de passagiersstoel. Maar hé, je moet ergens beginnen.

Er zijn geen ongelukken gebeurd, maar… de Robotaxi’s maakten wel fouten. Zo zijn er beelden dat een Robotaxi richting de verkeerde rijstrook stuurt, maar zich op het laatste moment toch nog corrigeert. Ook reden ze op bepaalde punten te hard. Deze incidenten hebben de aandacht getrokken van de NHTSA, die de boel nu onder de loep neemt.

De instantie had een hoop vragen voor Tesla, die ze inmiddels ook beantwoord hebben. Tesla heeft de NHTSA echter gevraagd om de antwoorden geheim te houden, meldt Electrek. Daarmee zijn de autonome activiteiten van Tesla net zo transparant als DOGE. Niet dus.

Ondanks de incidenten spreekt Elon Musk toch van een succesvolle lancering. En hij is niet de enige die er zo over denkt, want ook de beurs reageerde positief. Het Tesla-aandeel schoot met 9% omhoog. Inmiddels is de koers weer aardig hersteld na de knallende ruzie tussen Trump en Musk.