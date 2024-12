Dit is de vernieuwde Kia EV6 GT met 650 pk!

We hebben nu alle details en foto’s van de gefacelifte EV6 GT.

We vonden 585 pk al heel veel in een Kia, maar met de facelift doen de Koreanen er gewoon nog een flinke schep bovenop. De EV6 GT wordt nu naar hetzelfde niveau getild als de veelbesproken IONIQ 5 N en dat betekent: 650 pk!

GT of GT-Line?

Dit konden we vorige maand al melden, maar de auto die je toen op de plaatjes zag was de gewone EV6 GT-Line. Kia had namelijk nog geen beeldmateriaal gedeeld van de EV6 GT, maar dat hebben we nu wel.

Zoals we al voorspelden zijn de verschillen tussen de EV6 GT en de EV6 GT-Line niet heel groot. De voor- en achterbumper zijn in principe hetzelfde, het verschil zit ‘m vooral in de verticale lamellen. Aan de achterkant kun je de GT herkennen aan de verticale reflectoren.

Gifgroen

Minder subtiel zijn de remklauwen: die zijn uitgevoerd in gifgroen. Ook in het interieur zien we groene accenten terug. Op die manier wordt je eraan herinnerd dat je niet zomaar in een Kia zit, maar in een auto met 650 pk. Ook heeft de EV6 GT speciale kuipstoelen, uitgevoerd in leer en suède.

NIET sneller

Dat de vernieuwde EV6 GT 650 pk heeft wisten we al, maar we hebben nu nog meer cijfers. De sprint van 0 tot 100 km/u duurt 3,5 seconde. Dat valt een beetje tegen, want hiermee is de EV6 GT niet sneller dan voorheen. Niet dat het nodig was, maar toch… Sowieso haal je deze cijfers alleen met Launch Control, standaard levert de auto maximaal 609 pk.

Wel meer range

Dat de EV6 GT niet sneller is dan de pre-facelift heeft wellicht te maken met de grotere accu. Die heeft nu een capaciteit van 84 kWh in plaats van 77,4 kWh. Daarmee stijgt de WLTP-actieradius van 400 naar 450 kilometer. Dankzij de 800V-technologie kun je in 18 minuten van 10 tot 80 procent laden.

Neppe versnellingen

Kia heeft ook het onderstel nog eens aangepakt, wat moet zorgen voor zowel betere handling als meer comfort en stabiliteit. Ook niet onbelangrijk: de EV6 GT heeft nu net als de IONIQ 5 N Virtual Gear Shift en Active Sound Design. Dat betekent dus een neppe versnellingsbak en nep geluid, ter bevordering van het rijplezier.

De Kia EV6 GT is dus niet sneller geworden, maar waarschijnlijk wel leuker (ja, neppe versnellingen zijn leuker dan geen versnellingen). Vanaf februari staat de auto bij de Kia-dealer om de hoek en dan weten we als het goed is ook wat ‘ie moet kosten.