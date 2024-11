Een 500+ pk sterke zevenzitter, dan kan je aan twee auto’s denken. Wij zetten de hagelnieuwe Kia EV9 GT tegenover de -op papier- vergelijkbare Mercedes R63 AMG.

Eigenlijk had ik verwacht vanochtend mijn mail te openen met een boze Kia in de inbox, want ik ben niet heel lief geweest tegen de ietwat tegenvallende Kia EV9 GT. Goed, ik heb geprobeerd een juiste hoeveelheid nuance toe te voegen, maar kennelijk had Kia gewoon het beeld geschetst van een 650 pk sterke super-SUV. Dan is 503 pk… prima. Je hebt nou eenmaal veel pk nodig om een rijdend flatgebouw als de EV9 snel van zijn plek te laten komen.

500 pk sterke zevenzitter

Vandaag gaan we het dus goedmaken. Want er schoot mij wel wat te binnen tijdens het lezen van de specs van de Kia EV9 GT. 500 pk, zeven zitplaatsen, sportlabel… heeft Kia niet gewoon een soort moderne Mercedes R63 AMG gebouwd? Want ja, dat was nog eens een tijd. Mercedes hanteerde een lekkere YOLO-stance wanneer het ging om hun AMG-modellen. Toen AMG kwam met de 6.2 liter grote V8 (M156) was de tactiek om die in zo veel mogelijk modellen te proppen. In een speciaal ontworpen auto als de SLS logisch en in een S-Klasse ook wel voor te stellen, bij een E-Klasse (ook beschikbaar als wagon!) al wat lastiger. Blijkt ‘ie ook gewoon in de C-Klasse te passen! Er kwam een ML63, GL63, CL63, SL63, noem het maar op. En de gekste iteratie van allen dus, De R63 AMG.

Passen doet het wel, maar het idee van een zevenzitter met die briljante motor was knotsgek. De Mercedes R-Klasse was sowieso een wat bijzonder model, maar met die motor was het krankzinnig. Deze hield het ook maar één generatie vol, want uiteraard kozen meer mensen voor een ML63 of GL63. Eigenlijk had de R63 de beste vormfactor qua praktisch gebruik. Maar ja, voor praktisch gebruik moet je niet de versie hebben met de belachelijke motor.

Vergelijking Kia EV9 GT vs Mercedes R63 AMG

Precies zestien jaar nadat Mercedes de R63 AMG uit de markt haalde, komt Kia met een auto die er dus best dicht bij zit. We gaan eens kijken hoe dicht bij. Zie het niet als consumentenadvies, meer als een geinige indicatie. Het is vrijdagavond, we houden het luchtig.

Dimensies

Kia EV9 GT Mercedes R63 AMG Lengte 5.015 mm 5.157 mm Breedte 1.980 mm 1.922 mm Hoogte 1.780 mm 1.663 mm Wielbasis 3.100 mm 3.215 mm Gewicht 2.560 kg 2.275 kg Kofferbak 828 liter 685 liter Kofferbak (derde zitrij) 333 liter 317 liter

Opvallend: de R63 AMG (mits je de zevenzits Lang neemt) is 100 mm langer dan de EV9, terwijl die laatste voelt als de grotere auto. Qua binnenruimte merk je dat ook, de Kia slokt 143 liter meer dan de Mercedes. Met de banken omhoog scheelt het bijna niks. Waar de EV9 helaas flink moet inleveren: de R63 is bijna 300 kg lichter.

Prestaties

Kia EV9 GT Mercedes R63 AMG Motor/accu 99,8 kWh, dual motor 6.2 liter V8, n/a Vermogen 508 pk 510 pk Koppel 700+ Nm 630 Nm Aandrijving AWD AWD Sprint (0-100 km/u) 4,3 seconden 5,1 seconden

Kia is helaas nog niet heel vocaal over de Kia EV9 GT qua aandrijving, zo weten we niet hoe veel koppel hij heeft en wat de topsnelheid is. Maar dat het koppel meer is dan de 700 Nm dan de EV9, dat mag je wel verwachten. Het koppel-achtige karakter van een EV zal dan ook zijn waarom de R63 het met 0,8 seconden moet afleggen tegen de EV9. Verder ook hier redelijk vergelijkbare cijfers.

Verbruik

Eigenlijk is het compleet irrelevant bij dit tweetal, maar we pakken toch even het verbruik erbij. Volgens benzine-maatstaven zou de Kia EV9 net ietsje minder dan 1 op 35 verbruiken, wat voor de GT dan rond de 1 op 33 zou komen. De R63 AMG, een notoire slurper (en één van de ergste met de 63 AMG-motor) doet ongeveer 1 op 6. Zo duur is die V8-roffel dus.

Conclusie

Oké, het is niet dezelfde auto. En dan hebben we het nog niet eens over het verschil van 18 jaar tussen de Kia EV9 GT en Mercedes R63 AMG. De keuze is dan ook eigenlijk heel simpel: de EV9 is nieuw te verkrijgen, de R63 al een tijdje niet meer. Je kan, als je je best doet, voor rond de 30-35.000 euro een R63 scoren. Dus dat is wel de goedkopere optie.

Dan hebben we nog één vraag, en je kan hem aan zien komen. Als je moest kiezen tussen de Kia EV9 GT en de Mercedes R63 AMG, welke kleur kies je dan voor de R63?