Dit kost de bloedmooie Mazda 6e in Nederland!

De nieuwe Mazda6e is nu te bestellen in Nederland.

De ooit zo populaire D-segment sedan is met uitsterven bedreigd. De Passat is er alleen nog als Variant en de Mondeo, Insignia en Talisman zijn al van het toneel verdwenen. Gelukkig keert Mazda dit segment nog niet de rug toe. Zij lanceren vandaag de nieuwe Mazda6e (ja, dat schrijf je aan elkaar) in Nederland.

De letter ‘e’ zegt het al: de Mazda6 is nu altijd een EV. Mazda verraste ons in Brussel met de onthulling van deze auto. Of nou ja, verraste… ze hadden deze auto al in China onthuld als de EZ-6. De Mazda6e is de Europese variant. Overigens is het stiekem geen sedan, maar een hatchback.

Enfin, het nieuws van vandaag is de prijs van de Mazda6e. De auto is er vanaf €44.990. Voor dat bedrag krijg je de versie met 68,8 kWh batterij. Deze heeft 479 km range en 258 pk. Voor een bescheiden meerprijs van €1.600 heb je de Mazda6e Long Range. In dat geval heb je een 80 kWh accu en 552 kilometer range, maar wel iets minder vermogen (245 pk).

Gaan we de prijs van de Mazda6e ook even vergelijken met de concurrentie. Daarbij pakken we de Long Range, want dat is gezien het geringe prijsverschil de meest relevante versie.

Tesla Model 3 RWD (513 km range): €39.990

BYD Seal RWD (460 km range, 231 pk): €41.690

Polestar 2 Standard Range Single Motor (554 km range, 272 pk): €44.950

Mazda6 Long Range (552 km range, 245 pk): €46.590

Volkswagen ID.7 Pro (619 km range, 286 pk): €57.990

Natuurlijk moeten we de Model 3 erbij pakken en natuurlijk is die goedkoper. We moeten er wel bij zeggen dat de Mazda echt een maatje groter is (vergelijkbaar met een Skoda Superb). De Mazda6e niet de goedkoopste, maar de Mazda6 op benzine had je vorig jaar ook niet voor minder dan €40k. En dan kreeg je een trage viercilinder met 165 pk. Vanuit dat oogpunt is de nieuwe Mazda6e toch een betere deal.

Zelf configureren kan op de website van Mazda, in augustus staat de auto in de showroom