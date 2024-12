Een MX-5 elektrisch maken, mag dat?

Of het nu mag of niet. Electrogenic maakt de Mazda MX-5 gewoon elektrisch.

Oude auto’s nieuw leven geven of in leven houden middels een accupakket. De één zal het bespottelijk vinden, terwijl een ander er wel de charme van inziet. Electrogenic is een aanbieder van dit soort ombouwpret, nu hebben ze de Mazda MX-5 elektrisch gemaakt.

Elektrische Mazda MX-5

Het is een plug-and-play kit om je eigen om te bouwen naar een elektrische auto. Een belangrijk aspect van de Miata is het gewicht. Het lage gewicht van een MX-5 is wat de roadster juist zo leuk maakt. Wees maar niet bang, de elektrische MX-5 van Electrogenic voegt slechts 100 kg toe in vergelijking met het origineel. Daarmee komt het totaalgewicht uit op circa 1.100 kg.

De verbrandingsmotor maakt plaats voor een elektromotor en een 42 kWh accupakket. Ook de benzinetank is niet langer aanwezig in de MX-5. Dankzij slimme engineering is de kofferbak onaangetast gebleven. Je merkt weinig van de conversie wat dat betreft.

De volledig elektrische Mazda MX-5 levert 162 pk en 310 Nm aan koppel. Zowel een handbak MX-5 als de automaat kan dienen als donorauto. De aandrijving blijft gewoon op de achterwielen van toepassing. De elektrische roadster sprint in zo’n zes seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 185 km/u.

Electrogenic spreekt over een realistische actieradius van 241 kilometer. De batterij kan aan een CCS snellader binnen een uur weer opgeladen worden.

Het Britse bedrijf heeft de afgelopen jaren een naam opgebouwd. Zo heeft acteur Jason Momoa, bekend van Aquaman, zijn Rolls-Royce Phantom II uit 1929 geëlektrificeerd via Electrogenic. Daarnaast heeft het bedrijf conversies voor onder andere de Porsche 911 en Jaguar E-Type in huis. Of wat te denken van een elektrische Land Rover, DMC DeLorean of de originele Mini? Aan dit rijtje is nu de elektrische Mazda MX-5 toegevoegd.