Mazda 6e: gloednieuw elektrisch hoofdstuk

Een nieuwe elektrische auto van Mazda in vorm van de 6e, dat is groot nieuws.

Mazda, das toch dat merk dat eeuwig blijft vasthouden aan atmosferische motoren die niet vooruit te fikken zijn? Datzelfde Mazda komt nu met een volledig elektrische auto in vorm van de 6e. Inderdaad, de opvolger van de Mazda6 is elektrisch. Na de technisch niet indrukwekkend MX-30 doen de Japanners een nieuwe poging op EV-gebied.

De gloednieuwe Mazda 6e beleeft zijn debuut op het autosalon van Brussel. Het lijkt misschien een sedan, maar net als de Tesla Model S is dit een hatchback. De nieuwe 6e is de Europese variant van de vorig jaar onthulde EZ-6 uit China. Dat is niet het enige Chinese trekje van deze auto. Mazda heeft de auto in samenwering met het Chinese Changan Automobile ontwikkeld. Daarmee mag je gerust zeggen dat het een klein beetje een Chinees is.

Mazda 6e specs

De volledig elektrische Mazda 6e is 4,92 meter lang, 1,89 meter breed en 1,49 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,895 mm. Geen verbrandingsmotoren onder de kap, Mazda gaat dit model uitsluitend als elektrische auto aanbieden. De batterij heeft een capaciteit van 80 kWh of 68,8 kWh. Afhankelijk van de uitvoering. Eerstgenoemde komt 552 kilometer ver op een volle accu, de variant met de kleinere batterij heeft een actieradius van 479 kilometer.

Het feit dat dit een BEV is kun je ook wel zien aan de vormgeving van de auto. Zoals vaker bij een elektrische auto staat het voertuig wat hoger op z’n pootjes omdat de batterijen in de bodem zitten. Het maakt een auto er niet mooier op. Wel makkelijker over drempels rijden. Niet te hard, dat vinden die EV’s ook niet leuk.

Mazda lanceert de 6e deze zomer in Europa. Prijzen en uitvoeringen zijn nog niet bekendgemaakt. Op de beursvloer in België is de nieuweling in het echt te aanschouwen. Uiteraard in de typisch rode kleur die we van Mazda’s kennen. Zoom zoom?