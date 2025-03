Audi heeft geen geld voor werknemers, wel voor de EV-transitie

Het geld voor de werknemers is er wel, maar gaat naar toekomstige elektrische auto’s.

In aanloop naar de bekendmaking van de jaarcijfers van 2024 gaf het bestuur van Audi al aan dat er een ontslagronde komt. Werknemers van de fabrieken in Ingolstadt en Neckarsulm moeten op zoek naar een nieuwe baan. Over vijf jaar zouden er 7.500 minder mensen in de fabrieken moeten werken. De werknemers die binnenkort de laan uit worden gestuurd, zien hoe hun beoogde salarissen naar de ontwikkeling van toekomstige EV’s en AI gaan.

Bij de presentatie van de jaarcijfers van 2024 benadrukt Audi nog eens waarom er personeel moet ophoepelen. De Raad van Bestuur en de ondernemingsraad hebben een overeenkomst gesloten. Hierin staat onder andere dat het arbeidsbeschermingsplan tot eind 2033 van kracht is. Dat klinkt goed voor het personeel, maar toch zullen verschillende banen verdwijnen. Audi gaat de personeelskosten verlagen (met andere woorden, mensen ontslaan) en de Duitse fabrieken klaarstomen voor de overgang naar elektrische mobiliteit.

Wel geld voor bonus en EV-fabriek

Wanneer de eerste werknemers moeten vertrekken, is niet duidelijk. Uiteindelijk moeten er dus 7.500 minder werknemers zijn in 2029. Mochten er al personeelsleden weggestuurd zijn, dan missen ze ook nog een bonus. Audi verdeelt een deel van de winst onder haar werknemers. Voor een vakkracht in de Duitse fabrieken bedraagt ​​het Audi-winstdelingspercentage in 2024 bijvoorbeeld € 5.310. Een leuk bedrag, maar vorig jaar was dit nog € 8.840.

Naast de presentatie van de jaarcijfers van 2024 kijkt Audi ook vooruit naar 2025. Audi-baas Döllner deelt trots waar investeringen komen. Zo gaat er € 8 miljard (!) naar de fabrieken waar de werknemers weggestuurd worden. ”We richten Ingolstadt en Neckarsulm in om robuust en flexibel te zijn voor de uitdagende overgang naar elektrische mobiliteit.” Dit zou in Ingolstadt moeten zorgen voor de productie van ”een elektrisch model in het instapsegment”. Zei er iemand de terugkeer van de A2? De andere fabriek gaat zich meer richting op AI.

Jaarcijfers Audi 2024

De hoge piefen van Audi geven toe dat vorig jaar een lastig jaar is geweest. Dat is ook terug te zien in de 2024-resultaten van de Audi Groep (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini) in vergelijking met 2023:

Omzet: € 64,5 miljard (€ 69,9 miljard in 2023, -7,6%)

Bedrijfsresultaat: € 3,9 miljard (€ 6,28 miljard in 2023, -38%)

Netto kasstroom: € 3,1 miljard (€ 4,74 miljard in 2023, -34,6%)

Financieel resultaat: € 1,097 miljard (€ 1,423 miljard in 2023, – 22,9%)

Winst na belastingen: € 4,189 miljard (€ 6,26 miljard in 2023, -33%)

Waar komen de mindere cijfers door? Volgens Döllner komt het door “wereldwijde economische veranderingen en intensievere internationale concurrentie”. Maar Audi gaat met antwoorden komen. De Audi-baas vervolgt: ”We zijn bezig met het vernieuwen van ons hele modellengamma en tegen het einde van het jaar zullen we het jongste portfolio in onze marktsegmenten hebben.”

Niet alleen nieuwe EV’s

Naast de nieuwe elektrische auto’s waarvoor dus flink wordt geïnvesteerd, werkt Audi ook aan een nieuwe generatie plofmotoren en PHEV’s. Voor de korte termijn krijg je eerst de nieuwe A6 – naast de Avant – te zien. Daarnaast verschijnt op dinsdag 25 maart een plug-in hybride versie van de A5. In de zomer van dit jaar volgt een nieuwe Q3.

Tegen het einde van 2025 wil Audi 10 nieuwe PHEV’s in de verkoop hebben. ”Voor ons zijn deze modellen een centraal onderdeel van ons portfolio nu we naar een volledig elektrisch assortiment gaan”, zegt Döllner. Oftewel: nog even plug-in hybrides verkopen zodat men went aan elektrisch rijden en we daarna allemaal EV’s willen kopen. Maar dan wel EV’s voor rijke lui, niet voor paupers.