Dit kost de Mercedes A-klasse met een stekker

Hybride, dus een lage uitstoot op papier en dus een lagere BPM. Zie je dit terug aan de prijs?

De huidige Mercedes A-klasse is er vanaf 30.966 euro. Dan heb je een kale en nogal saaie A 160 met een 109 pk benzinemotor in een vrij saaie uitvoering. Dan heb je nog de A 160d, de A 180, A 180d, A 200, A 200d, A 220, A 250 en sinds kort de A 250e. Deze laatste is interessant want: plug-in hybride.

A 250e

De nieuwe A 250e is er vanaf 44.971 euro en kan sinds kort geconfigureerd worden op de website van Mercedes-Benz. Van dat bedrag bedraagt 1.036 euro de BPM. De hatchback beschikt over twee motoren. 1.3 viercilinder met turbo en een elektromotor met 15,6 kWh accupakket. Het systeemvermogen komt uit op 218 pk en 449 Nm koppel. En dan heb je opeens een vlotte hatchback die ook nog eens zuinig kan zijn. De plug-in hybride accelereert in 6,6 seconden naar de honderd, met een topsnelheid van 235 km/u. Het blok is gekoppeld aan een achttraps automaat.

A 250

Is de plug-in zoveel aantrekkelijker dan een reguliere A250? De prijslijst leert ons dat het wel meevalt. De A 250 is er vanaf 46.651 euro. Van dit geld bedraagt 7.313 euro de BPM. Dan heb je een viercilinder turbomotor met 224 pk en 350 Nm koppel. Minder koppel, maar omdat deze A-klasse geen extra motor met een batterij hoeft mee te sleuren is ‘ie alsnog sneller. In 6,2 sec naar 100 km/u met een top van 250 km/u.

Met de A 250e is het wel zo dat je 60 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Wie veel in stadsverkeer is te vinden of juist veel korte ritjes maakt is met de A 250e duidelijk voordeliger uit. Niet alleen ligt de aanschaf een stukje goedkoper: je verbruikt ook nog eens geen brandstof.