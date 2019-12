Deze autodesigner wil van zijn 707 pk Dodge af

Wat hem betreft is het tijd voor wat anders.

In de Verenigde Staten zijn ze er niet vies van om zo nu en dan buiten de gebaande wegen te gaan. Natuurlijk hebben wij in Europa ook krankzinnige projecten (denk aan de Jaguar XE SV Project 8), maar de Dodge Demon is toch wel een geval apart. Een dragracer voor op de straat, dat zie je niet vaak.

Van de Challenger SRT Demon zijn uiteindelijk 3.300 stuks gemaakt. Niet extreem zeldzaam, echter is het ook niet zo dat je ze in de VS snel tegen het lijf loopt. Ook de designbaas bij FCA, Ralph Gilles, kocht zo’n twee jaar geleden een gloednieuwe Demon. In die periode is weinig gereden met de auto. Op de Demon staan slechts 1.032 geregistreerde mijlen, net ingereden dus. Misschien dat het niet zo botert tussen de Dodge en Gilles want de auto is in de verkoop gegaan.

Op Instagram laat Gilles weten toe te zijn aan iets nieuws. De designbaas stelt dat hij ruimte in de garage moet maken voor een nieuw krankzinnig project. Een uitspraak die je nieuwsgierig maakt. Eerst maar eens die Demon zien te verkopen, want goedkoop is ‘ie niet.

De verkoop verloopt via Platinum Motor Cars Detroit. Deze Demon is het vierde exemplaar die destijds van de band rolde. De occasion is alles behalve goedkoop. Misschien denkt Gilles dat zijn status als FCA designbaas én het feit dat deze auto behoorde tot de eerste vijf geproduceerde Demons de vrij hoge prijs van zijn exemplaar rechtvaardigt. De rode Dodge Challenger SRT Demon mag namelijk mee voor 139.995 dollar. Ter vergelijking: de MSRP nieuwsprijs van een kale Demon bedroeg 84.995 dollar in 2017.