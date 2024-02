Gaat dit de goedkoopste auto van Nederland worden?

Alle ingrediënten lijken aanwezig te zijn voor de MG3.

Zoals jullie weten: het A-segment is zo goed als dood in Europa. Er zijn nog een paar merken actief, maar verwacht daar geen opvolgers van. De marges zijn enorm klein. Dit terwijl vanuit de EU de eisen telkens strenger worden.

Enfin, het B-segment is dan het volgende toevluchtsoord voor budgetgeoriënteerde klanten, alhoewel ook dat segment steeds minder participanten kent. Zo keert de Ford Fiesta helaas niet meer terug.

B-segmenter met hybride

Maar goed nieuws: er komt er eentje bij! MG kondigt namelijk een compleet nieuwe auto aan, de MG3. Deze auto zou voor Nederland weleens heel erg interessant gaan worden. Waarom? Nou, MG is over het algemeen een merk dat zijn modellen voorziet van een scherp prijskaartje. Daarbij is deze B-segment hatchback voorzien van hybride-techniek.

Op welke manier de elektrificering plaatsvindt is niet duidelijk, maar alle grammetjes CO2 die je bespaart kan zo duizenden euro’s ‘voordeel’ opleveren. MG rept over ‘de mogelijkheid voor emissievrij rijden’. Wij rekenen door de uitspraak op minimaal een normale hybride setup, geen 48V-systeem dat eigenlijk geen hybride genoemd mag worden. Een kapsalon met een extra komkommer mag je ook niet tot de groenten rekenen.

MG3: altijd een goedkoop model geweest

De huidige MG3 is leverbaar in andere markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Australië. Qua prijs zit ‘ie ongeveer op het niveau van de Dacia Sandero, dat in Nederland de goedkoopste B-segmentauto is. Dus deze MG3 lijkt goede papieren te hebben om in elk geval die top 10 te halen.

2008: eerste generatie 2011: tweede generatie 2018: facelift tweede generatie

De MG 3 die er komt gaat de derde generatie worden. De eerste generatie kwam in 2008, maar was in basis al jaren oud. De auto heette eigenlijk de MG 3 SW en was niets meer of minder dan een Rover Streetwise met een paar kleine aanpassingen. De Streetwise was op zijn beurt een Rover 25 die hoog op de poten stond. En de Rover 25, dat is eigenlijk een facelift versie van de Rover 200. De nieuwe MG3 wordt op 26 februari gelanceerd.