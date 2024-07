Zo hee. Dat is nog eens een dikke MG

Een dikke MG die we misschien wel op de weg gaan zien…

Voor de ware autoliefhebber is vanmorgen een leuk weekend begonnen, zelfs al is het pas donderdag. De komende dagen is West Sussex in Engeland het toneel van het Goodwood Festival of Speed. Mooie auto’s, oude auto’s, dure auto’s, concepten, racewagens, noem maar op en het is er.

En de speciale aandacht gaat uit naar MG, dat dit jaar 100 jaar bestaat en even flink in het zonnetje wordt gezet. Zo werd het festival geopend door de Duke of Richmond achter het stuur van de MG C-Type van zijn grootvader. En MG heeft zelf ook wat leuks meegenomen.

Dat is nog eens een dikke MG!

MG heeft de gelegenheid aangegrepen om een concept aan de wereld voor te stellen dat er alleraardigst uitziet. Sterker, het is gewoon een dikke MG. Het betreft hier de MG Cyber GTS Concept, simpel gezegd een dichte versie van de Cyberster. Da’s die leuke elektrische cabrio met vleugeldeuren, weet je nog?

De MG Cyber GTS Concept is een eerbetoon aan de MGC GTS Sebring, die in 1968 hoog eindigde tijdens de beroemde 12-uursrace in de prototypeklasse. Er werden slechts zes exemplaren gemaakt van de auto, die de bijnaam ‘Mable’ droeg.

Ter gelegenheid van MG’s 100e verjaardag heeft MG dus deze conceptcar ontwikkeld die het DNA van de MGC GTS Sebring heeft. Aldus de ontwerpers, wij kunnen daar zelf nog niks zinnigs over zeggen. We weten alleen wel zeker dat hij niet net zo lekker klinkt als die ouwe, maar dat krijg je nou eenmaal met EV’s…

De MG Cyber GTS Concept is een achterwielaangedreven auto die in principe zo gebouwd kan gaan worden. Hij maakt namelijk gebruik van de platforms die al geproduceerd worden, onder meer in de eerder genoemde Cyberster.

Met deze auto onderzoekt MG of er behoefte is aan een elektrische sportcoupé, naast de open versie. En wat ons betreft bestaat die behoefte. Want als we dan toch allemaal elektrisch moeten gaan rijden, doe het dan maar een beetje leuk!