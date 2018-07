Dit kost de nieuwe Audi Q8

Die coupé daklijn komt met een prijskaartje.

Over een maandje staat ‘ie bij de dealer en vanaf vandaag zijn de orderboeken geopend voor de nieuwe Audi Q8. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Q8 is geen voordelige SUV. Prijzen beginnen bij 109.155 euro voor de Q8 50 TDI. Dat is ruim 25.000 euro duurder dan de goedkoopste Q7. Het motorengamma zal echter in de toekomst verder worden uitgebreid, met ook een verwachte lagere instapprijs.

Met de 50 TDI beschik je over een 3.0 dieselmotor met 286 pk en 600 Nm koppel. De diesel-Q8 accelereert in 6,3 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 245 km/u. Inderdaad, meer dan een ton op tafel gooien voor een Audi en nog geen begrensde top van 250 kunnen halen. Geen linkerbaan praktijken op de autobahn voor de Q8 50 TDI dus.

Wie geen 50 TDI wenst moet nog even geduld hebben. Pas volgend jaar krijgt de Q8 er twee motoren bij. Een nieuwe instapper, in de vorm van de Q8 45 TDI (231 pk) en een voorlopig topmodel. De Q8 55 TFSI met 340 pk.

De prijs van 109 mille kan eenvoudig naar een volgend niveau worden gebracht. Denk aan het luxe optionele Pro Line (S) pakket of de optionele 22-inch wielen. De nieuwe Q8 staat vanaf 16 augustus bij de dealer. Een video die we maakten met de nieuwe SUV check je hier.