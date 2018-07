Officieel: Renault Mégane R.S. Trophy met 300 pk!

De topvariant die het wachten waard was.

Renault heeft een nieuwe topper in het gamma van de Mégane in vorm van de Mégane R.S. Trophy. In vergelijking met de Mégane R.S. 280 levert de Trophy 20 pk meer vermogen en 20 Nm meer koppel. Dit vertaalt zich naar 300 pk en 420 Nm koppel uit de 1.8-liter turbomotor. Renault Sport zegt dit resultaat behaald te hebben door de turbocompressor te tweaken en door een nieuw uitlaatsysteem te ontwikkelen. Nieuw met dit systeem is de komst van een mechanische klep, een primeur voor een Renault R.S.

Net als de reguliere Mégane R.S, is de Trophy met zowel de EDC-automaat als de handbak te krijgen. Overigens is die 420 Nm exclusief voor de automaat, de handbak moet het met maximaal 400 Nm aan koppel stellen. Naast extra vermogen, komt de Trophy standaard met het Cup-chassis. Dit betekent stijvere demping en nog veel belangrijker: een Torsen mechanisch limited-slip differentieel. Je herkent de Mégane R.S. Trophy aan aluminium remschijven op de vooras, specifiek voor de Trophy ontworpen 19-inch lichtmetalen gecombineerd met rubber van Bridgestone. In het interieur beschikt de Trophy optioneel over nieuwe Recaro racestoelen met een alcantara afwerking. Je zit 20 mm lager in deze stoelen, wat toch wel lekker is in een hot hatch.

De Mégane R.S. Trophy sprint in 5,7 tellen naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 260 km/u. Het ledige gewicht bedraagt 1.419 kg. De Trophy is vanaf eind 2018 leverbaar. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.