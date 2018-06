Officieel: dit is de Audi Q8

Daar is 'ie hoor!

Nu ja, het is eindelijk zover. Nadat we eerder vanochtend met het gebruikelijke riedeltje te maken kregen van het vroegtijdig uitlekken van de persfoto’s, hebben we de volledig nieuwe Audi Q8 nu daadwerkelijk voor ons. Gezien het grote aantal foto’s dat vanochtend uitlekte, zul je de Q8 vanuit de meeste hoeken al hebben bekeken. Het enige verschil is dat we nu ook de technische informatie en de studioshots erbij krijgen, plus een exclusieve videoshoot met onze eigen @casperh.

Zoals we vanochtend al terecht opmerkten, vertoont de Q8 grote overeenkomsten met de Audi Sport Concept. Sterker nog, mocht je de juiste lenzen niet in hebben, dan zou je de twee niet uit elkaar kunnen halen. De SUV-coupé is precies 4,99 meter lang, exact 2 meter breed, 1,71 meter hoog en heeft een wielbasis van 3 meter. Door de coupévorm die de Q8 heeft, is hij korter, breder en lager dan zijn minder sportieve broer. Overigens kan een bepaalde collega zijn vingers aflikken bij het feit dat de Q8 zowel aan de voor- als aan de achterzijde voorzien is van een korte overhang. Het gaat aan de achterkant niet ten koste van de bagageruimte, want de eigenaar heeft bij het neerklappen van de tweede zitrij (drie zetels) maar liefst 1.755 liter tot zijn beschikking.

Het spreekt voor zich dat de Q8 voorzien is van alles dat je je maar wensen kunt. Twee MMI-schermen (10,1″ boven, 8,6″ onder) in de middenconsole laten je de meeste functies in de auto bedienen, het 12,3″ display in de cockpit richt zich vooral op de taken die betrekking hebben tot de bestuurder. Daarnaast heeft de wagen allerlei comfort- en veiligheidsfuncties, evenals een vijftal radarsensoren, zes camera’s, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Overigens kan deze Audi zich vanaf volgend jaar zelf uit de garage rijden (onderdeel van het Park plus assist pakket, wat pas later op de markt komt). Afgezien van luxe opties als een geluidssysteem van Bang & Olufsen, 22″ velgen en geventileerde, masserende stoelen, wordt de SUV standaard geleverd met 20″ velgen, LED-verlichting en adaptieve dempers.

Dit is een mooi bruggetje naar de technische zijde van het verhaal. De Audi Q8 krijgt standaard vierwielaandrijving. Hierbij is de verdeling van het vermogen normaal gesproken 40:60. Mocht de situatie het toestaan, dan wordt het vermogen dankzij een mechanisch sperdifferentieel naar de as met de meeste grip gestuurd. Hoewel de Q8 standaard adaptieve en instelbare dempers heeft, kan men kiezen voor adaptieve luchtvering en vierwielsturing.

In het vooronder van de 2.145 kg wegende Audi Q8 gaat opmerkelijk genoeg een diesel schuil. Ondanks alle paniek en tragedie rondom de zelfontbrander, geeft Audi de volledig nieuwe Q8 in Europa doodleuk een 3-liter TDI. Om precies te zijn hebben we te maken met de 50 TDI. Dat gezegd hebbende is Audi natuurlijk niet helemaal de weg kwijt. De 3-liter TDI is namelijk een mild hybrid. De krachtbron beschikt over 210 kW (~281 pk) en produceert maar liefst 600 Nm aan koppel. Als gevolg snelt de SUV in 6,3 seconden naar de 100 km/u en heeft hij een topsnelheid van 232 km/u. Dankzij de mild hybrid-technologie kan de auto tussen de 55 en 160 km/u coasten met de verbrandingsmotor uitgeschakeld. Het 48V-systeem regenereert overigens tot 12 kW bij het afremmen. De 3-liter TDI is gekoppeld aan een achttraps tiptronic automaat.

Meer details en een interview met de designer zie je in deze video:

De volledig nieuwe Audi Q8 verschijnt in het derde kwartaal van 2018 op de Europese markt. Nadat de 3-liter TDI het openingssalvo heeft gevuurd, krijgen we volgend jaar een 228 pk sterke 3-liter diesel (45 TDI) en een 335 pk sterke 3-liter benzine voor de kiezen. Over eventuele S-modellen laat Audi nog niets weten.