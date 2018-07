Honkballer wint 461 pk Chevy, geeft weg aan zijn moeder

That's how they roll.

Naast het feit dat je goed kunt verdienen als professionele sporter, valt er geregeld ook wat te winnen. Bijvoorbeeld wanneer een automerk sponsor is van een toernooi. In dit geval gaat dit op voor honkballer Alex Bregman.

Bregman voerde een winnende home-run uit voor zijn team Houston Astros en werd bekroond met een mooie beloning. De sporter kreeg de sleutels overhandigd van een gloednieuwe auto. Hij mocht kiezen tussen een gloednieuwe Chevrolet Camaro SS of een Colorado ZR2. De honkballer koos voor de 461 pk sterke Chevy.

De sporter was echter van mening dat hij de auto zelf niet nodig had en besloot de Chevrolet aan zijn moeder te geven als cadeautje. Het zal één van de eerst geleverde exemplaren worden, want de facelift Camaro is in de VS nog niet eens op de markt. De lancering is in het najaar. De Camaro SS beschikt nog steeds over het bekende recept, wat komt in de vorm van een 6.2 LT1 V8. ‘Murica!