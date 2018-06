Dit kost de nieuwe G-Power X6 M TYPHOON

Hij is lelijk, hij is snel en dat is ideaal op de autobahn.

Mensen zien deze verschrikking opduiken in de spiegels en maken dat ze wegkomen naar de rechterbaan, zodat jij volgas kunt passeren. Want alle gekheid op een stokje, deze nieuwe TYPHOON van G-Power op basis van de F86 X6 M is een kanon van jewelste.

De SUV is goed voor 750 pk en maar liefst 980 Nm koppel. Daarmee is het beest goed voor interessante prestaties. 1/4 mijl legt het ding in slechts 11,4 seconden af. Daarmee is het ding 0,1 seconden sneller dan de voorgaande F86 van G-Power. De topsnelheid bedraagt 300 km/u. Bij G-Power zijn ze de lulligste niet, want ze maken meteen prijzen bekend wat je dit moet gaan kosten. Let wel: het hele pretpakket is zeker niet voordelig.

De software aanpassing kost 3.357,14 euro. Dan zijn we er nog niet. De Vmax verhogen naar 300 kost bijvoorbeeld 434,20 euro. Dat prachtige bodykit? 16.503,36 euro alstublieft. Dat is exclusief de carbon diffuser (2.500 euro) en de Venturi motorkap (4.000 euro). Voor een setje nieuwe turbo’s brengt G-Power 3.850 euro in rekening en een downpipe kost 3.860 euro. Een volledig titanium uitlaatsysteem met carbon sierstukken wordt geïnstalleerd voor 5.671,20 euro. De GX6M RS ophanging van G-Power doet 2.292,02 euro en als laatste, de 23-inch HURRICANE RR wielen: 8.361,34 euro.

Mocht je dus ooit een X6 zien rijden met het uiterlijk zoals de auto op de foto’s, dan weet je dat de aanpassingen serieus geld hebben gekost. De feestartikelen kunnen per direct worden besteld op je F86 X6 M.