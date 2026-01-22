Magnus Walker gooit grote iconische autocollectie in de veiling

Volgens mij heeft ie iets met Porsche.

Magnus Walker, beter bekend als de ‘Urban Outlaw’, neemt afscheid van een belangrijk deel van zijn leven. Nee, het is niet zijn gigantische baard. De Brits-Amerikaanse ontwerper en ondernemer laat een groot deel van zijn beroemde autocollectie veilen via RM Sotheby’s, en die zal vast niet mis zijn…

Voor wie Walker onbekend is: hij is geboren in Sheffield en verhuisde al op zijn 19e naar de VS. Daar maakte hij faam met zijn kledingmerk genaamd Serious. Zijn succes investeerde hij in Porsches, heel veel Porsches.

Walker kocht zijn eerste Porsche in 1992, toen hij 25 jaar oud was. Volgens de Brit/Amerikaan betekende dat moment naar eigen zeggen vrijheid, snelheid en het vervullen van een droom. In de decennia daarna groeide zijn verzameling uit tot een van de meest herkenbare Porsche-collecties ter wereld.

The Magnus Walker Collection

De verzameling die onder de hamer gaat is flink en kan oplopen tot zo’n 160 Porsche-gerelateerde lots. De veiling vindt plaats van 18 tot en met 25 maart 2026 en belooft een van de meest besproken autoveilingen van het jaar te worden. In de video hieronder laat Walker een aantal van zijn pareltjes zien.

De autocollectie omvat vroege 911-modellen met korte wielbasis, latere Turbo’s en ook de transaxle-Porsches (met de motor voorin en versnellingsbak achterin) uit de jaren tachtig en negentig. Zowel lucht- als watergekoelde modellen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast bevat de veiling een grote hoeveelheid onderdelen, documentatie en andere Porsche-gerelateerde objecten die Walker in de loop der jaren heeft verzameld. De exacte veilingitems en verwachtte opbrengsten zijn nog niet bekend. Zodra het veilinghuis er wat over deelt, delen wij het ook met jou.

Waarom doet Walker al zijn Porsches weg?

In een korte videoboodschap legt Walker uit waarom hij deze stap zet. Volgens hem is zijn Porsche-hobby in de loop der jaren “buiten proporties gegroeid” en is de collectie een te groot deel van zijn identiteit geworden. Begrijpelijk, want de meeste mensen kennen Walker inderdaad alleen door zijn Porsches. Het besluit om afstand te doen van een deel van zijn auto’s voelt voor hem als het afwerpen van een oude huid en het begin van een nieuwe fase. Een keuze die respect verdient vind ik.

Of werkelijk alle voertuigen onder de hamer komen, laat de man met de baard nog in het midden. Wel is duidelijk dat het dus om een zorgvuldig samengestelde selectie gaat, en niet gewoon een leegverkoop van al zijn auto’s.

Verwachtingen rond de veiling

RM Sotheby’s spreekt van een diep persoonlijk aanbod dat het verhaal vertelt van een verzamelaar die zijn auto’s ook daadwerkelijk gebruikte waarvoor ze bedoeld zijn: rijden. Iets waar veel autoliefhebbers nog iets van kunnen leren.

Welke prijzen de gemodificeerde Porsches zullen opbrengen? Dat is iets wat we af moeten wachten. Originaliteit is in de klassieke autowereld vrij heilig, maar Walkers naam en visie geven deze auto’s een unieke status die ongetwijfeld mee zal spelen.