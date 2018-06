Jon Olsson heeft zijn Audi RS6 Avant alweer gedumpt

Kopen, bouwen, tasjeslijn en weer door.

Sommige mensen verwisselen vaker van auto dan dat iemand van onderbroek wisselt. Jon Olsson is zo’n gast. Eind februari presenteerde hij de Phoenix, een Audi RS6 Avant door ABT aangepakt. Nu, begin juni, maakt de YouTuber bekend dat hij de auto heeft verkocht.

Fans op sociale media en op YouTube reageren kwaad op de actie van Olsson. De reputatie van een car flipper is geen goede. Men lijkt echter soms te vergeten dat Olsson niets meer is dan een zakenman. De reacties waren zelfs zo fel, dat Olsson zich genoodzaakt voelde te reageren. In een reply op Instagram geeft de videomaker aan dat de Audi niet actief te koop stond, maar dat hij een zeer goed bod heeft gekregen die hij niet af kon slaan. Zou de geheimzinnige koper een Nederlander zijn?

Daarnaast zei Olsson dat hij het bouwen van een projectauto leuker vindt dan het daadwerkelijk bezitten. De bedoeling is dan ook dat er weer een vervanger gaat komen van de RS6. De Zweedse ondernemer zal ongetwijfeld op zoek gaan naar een praktische auto en de nieuwe Lamborghini Urus lijkt een geschikte kandidaat.

Met dank aan Maarten voor de tip!