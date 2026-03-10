BYD wil een eigen team in de Formule 1

De Chinese automaker ziet kansen met de hybride-aandrijving in de Formule 1.

Mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive is de bekendheid van de Formule 1 tot recordhoogtes gestegen. En dat maakt de sport interessant voor veel nieuwe spelers en sponsoren. Daaronder kan de Chinese autobouwer BYD zich nu ook scharen. Het zou serieus overwegen om met een volledig team in de koningsklasse te stappen.

Internationale groei past bij Formule 1

De enorme groei buiten de Chinese grenzen en de nadruk die BYD juist op internationale groei probeert te leggen, vraagt om extra manieren om aandacht te krijgen. Met twee auto’s het leven van Max Verstappen zuur proberen te maken in de Formule 1 behoort daarom tot de mogelijkheden, meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

’s Werelds grootste EV-maker zou daarbij niet alleen naar de Formule 1 kijken, maar ook naar een deelname aan andere klasses en races, waaronder bijvoorbeeld de World Endurance Championship (WEC) en natuurlijk de 24 Uur van Le Mans.

Vooral hybride trekt aandacht

De interesse om te gaan racen komt volgens de ingewijden vooral door de toenemende nadruk op de hybride aandrijflijnen in de motorsport. Iets waar BYD niet geheel toevallig ook mee bezig is en internationaal nog wel marktaandeel op kan winnen. In China zelf lijkt de interesse in de half-elektrische aandrijving dalende.

BYD zou voor een entree in een raceklasse zich niet blindstaren op het optuigen van een compleet eigen team. Ook zou de deur op een kier staan voor een potentiële overname.

Het toeval wil dat er dit seizoen ook twee nieuwe teams actief zijn in de Formule 1. Één via een overname, de ander is een nieuw team begonnen. We hebben het hier respectievelijk over Audi dat Sauber heeft overgenomen en Cadillac dat met een nieuw team en twee oude bekenden (Valtteri Bottas en Sergio Pérez) aan de startlijn verschijnt.

De ingewijden laten nog wel weten dat nog niets zeker is. Ook zouden de enorme kosten van het bouwen van een auto en het samenstellen van een team in de Formule 1 nog roet in het eten kunnen gooien. Naast dat het vaak jaren duurt voordat dit lukt, kunnen de kosten oplopen tot 500 miljoen dollar per seizoen. Zelfs voor een speler als BYD is dat serieus geld.