G-Power heeft bonus-pk’s voor BMW M3

Compressortje erbij?

G-Power heeft een feestje te vieren want ze veredelen al 35 jaar automobielen. Met name dikke BMW’s jongens, daar zijn ze goed in. Ze maken soms ronduit gestoorde auto’s, maar deze upgrade is lekker: een compressor voor de vorige generatie BMW M3 (dus de E90, E92 en E93). Middels een dikke compressor wordt het vermogen van deze auto’s opgepompt van 420 naar 501 pk. Hatseflats! Overigens kun je ook voor meer pk’s in deze BMW’s terecht bij G-Power. Zoals 580 pk. Of eventueel 600 pk. Of liever 635 pk. Of gewoon 720 pk. The sky is the limit.

Je hebt dan dus een lekker hoogtoerige V8 zonder turbogat en met meer vermogen en koppel in met name de middenrange. G-Power belooft bovendien een directere gasrespons en serieproductie in OEM-kwaliteit. De prijs? Vanaf €2520 euro. Niet gek toch? Doe dan @RubenPriest!