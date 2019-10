Dit kost de Volkswagen Transporter 6.1

Volkswagen Bedrijfswagens heeft de eerste prijzen van de Transporter 6.1 bekendgemaakt.

De nieuwste versie heeft een nieuw design gekregen, komt met semi-autonome rijfuncties en een dikkere standaarduitrusting. De voorverkoop is vandaag gestart en vanaf eind november staat hij in de Nederlandse showrooms.

Met name het front van de bedrijfswagen is anders in vergelijking met het oudere model. Denk bijvoorbeeld aan een grotere grille. De Transporter 6.1 is er met vier nieuwe velgdesigns, vijf nieuwe exterieurkleuren en zeven nieuwe two-tone-lakkleuren.

In het interieur tref je een nieuw dashboard met meer opbergruimtes. Tevens nieuw is de Digital Cockpit. Andere nieuwigheden zijn een 230V stopcontact bij de bestuurdersstoel en een afsluitbaar vak in de tweezitsbank aan bijrijderszijde. Er is nu ook een laadmogelijkheid voor extra lange goederen.Hulpsystemen die met de Transporter 6.1 komen zijn onder meer Lane Assist, Park Assist en Trailer Assist. Rear Traffic Alert en Side Protection zijn opties.

De T6.1 is standaard voorzien van onder meer Climatic airco, elektrisch bedienbare voorportierramen, centrale vergrendeling, elektrisch bedien- en verwarmbare buitenspiegels, LED-interieurverlichting en het Composition Audiosysteem met handsfree Bluetooth-functie, USB- en SD-aansluiting. Er is keuze uit drie aankleed-pakketten: Comfortline, Highline en Bulli.

De Transporter 6.1 is per vandaag te bestellen als Bestelwagen. Afhankelijk van de uitvoering is hij verkrijgbaar met de vernieuwde 2.0 TDI-motoren met 110 pk, 150 pk of 199 pk. DSG en 4MOTION behoren tot de mogelijkheden. De Bestelwagens met dubbele cabine, de Kombi (uitvoering voor personenvervoer) en de Pick-up zijn eveneens binnenkort te bestellen. Net als de versies met de 90 pk sterke 2.0 TDI-motor.

Prijzen voor de Transporter 6.1 beginnen bij minder dan 19.000 euro, een exacte prijslijst is nog niet online te vinden op de site van Volkswagen. De eerste exemplaren arriveren eind november in Nederland.