8 generaties Volkswagen Golf: onze bijdrage tot nu toe

Het is één van de populairste hatchbacks in Nederland. Natuurlijk is de Golf zeer regelmatig hier op Autoblog aan bod gekomen.

Of je nu een simpele A naar B auto wilt die goed werkt of het moet bijvoorbeeld een hot hatch zijn. De Golf is door de jaren heen in veelzijdige varianten op de markt gekomen en dus is het logisch dat Volkswagen een breed publiek aan dit model heeft kunnen binden.

De Golf bestaat nu inmiddels 45 jaar. In 15 jaar Autoblog is het model voorbij gekomen in rijtests, aankoopadviezen en occasionvideo’s. In dit artikel een verzameling van alle video’s die we gemaakt hebben met het bekende model van Volkswagen.

3 april 2007 – Volkswagen Golf R32 rijtest

Uit de tijd dat hot hatches nog een dikke 3.2 zescilinder onder de kap hadden liggen. Het topmodel vijfde generatie Golf kwam in deze rijtest aan bod. De tekst kun je hier lezen.



11 november 2007 – Volkswagen Golf GTI Edition 30 rijtest

Op basis van de Golf 5 GTI kwam Volkswagen met een Edition 30. Een speciale editie om 30 jaar Golf GTI te vieren. Klik hier om de rijtest te lezen.



13 september 2008 – Volkswagen Golf VI rijtest

Een jaar later stelde Volkswagen de zesde generatie Golf voor. We maakten er destijds een rijtest van en die kun je hier lezen.



25 mei 2009 – Volkswagen Golf VI GTI rijtest en video

Met de Golf 6 GTI maakten we naast een rijtest ook een video. De tekst lezen doe je via deze link. De video kun je hieronder bekijken.



19 april 2010 – Volkswagen Golf R rijtest en video

Het label ‘R32’ verdween en daar kwam de ‘R’ voor in de plaats. Niet langer een zescilinder, maar een tweeliter viercilinder turbomotor. De rijtest met deze Golf 6 R lees je hier. Kijken kan hieronder.



31 januari 2011 – Volkswagen Golf R Sportec SC350 rijtest en video

Voor als het wat pittiger mag. Dik 350 pk tref je in deze Sportec SC350. Klik hier voor de rijtest. Filmpje hieronder!



11 mei 2011 – Volkswagen Golf Cabrio 2.0 TSI rijtest en video

Na jaren van afwezigheid kwam Volkswagen weer met een Golf Cabrio. Rijtest lezen? Klik dan hier. De video kun je hieronder bekijken.



25 augustus 2011 – Volkswagen Golf GTI Edition 35 rijtest en video

Na een Edition 30 kwam Volkswagen later met een Golf GTI Edition 35. Dit exemplaar stond stil bij 35 jaar Golf GTI. De rijtest lezen doe je hier. Kijken hieronder.



2 november 2012 – Volkswagen Golf 7 rijtest en video

En toen was de Golf 7 een feit. We gingen ermee op pad en maakten een rijtest en video.



11 maart 2013 – Volkswagen Golf R Cabriolet rijtest en video

Over de tip, maar nog steeds een Golf en heel snel. Dat was de Golf R Cabriolet. Klik voor de rijtest. De video kun je hieronder bekijken.



6 mei 2013 – Volkswagen Golf GTI Performance rijtest en video

De zevende generatie Golf GTI kwam met een optioneel Performance-pakket. Wat heeft deze Golf 7 GTI Performance te bieden? Je leest het in de rijtest of checkt het in de video.



27 januari 2014 – Volkwagen Golf 7 R rijtest en video

Met een Golf R spelen over sneeuw en ijs. Moet met 4Motion vierwielaandrijving geen probleem zijn. Check de rijtest en video om dit avontuur te zien.



27 maart 2014 – Volkswagen Golf VI occasion video & aankoopadvies

Voor als je een Golf VI als occasion overweegt. Het artikel lezen kan hier. Liever kijken? Klik dan op de video.



8 september 2014 – Volkswagen Golf GTE rijtest en video

De eerste Golf met een stekker, dat was de zevende generatie Golf GTE. Rijtest hier, de video kun je hieronder bekijken.



10 september 2015 – Volkswagen Golf V occasion video & aankoopadvies

Een Golfje 5 als occasion. Het bijbehorende artikel kun je hier lezen. Check hieronder de video die we hebben gemaakt.



30 november 2015 – Volkswagen Golf GTI Clubsport rijtest en video

De Clubsport is voor de hot hatch fan die af en toe een uitstapje op het circuit maakt. We maakten er een rijtest en video over.



6 februari 2017 – Volkswagen Golf 2017 rijtest en video

In 2017 kwam er een nieuwe Golf op de markt, in de volksmond bekend als de Golf 7.5. De rijtest lezen kan hier. Video hieronder.



27 maart 2017 – Volkswagen Golf GTD rijtest video

Het sportieve sausje van een GTI in combinatie met diesel? Dat moest de Golf GTD worden. Check hieronder de video van deze auto.



1 mei 2017 – Volkswagen Golf GTI TCR video

Casper was op het circuit van Castelloli om daar te rijden in de Volkswagen Golf GTI TCR, een auto die ook meedoet in de TCR International Series.



18 mei 2017 – Volkswagen Golf 4 R32 occasion video & aankoopadvies

Tegenwoordig is de Golf R niet meer weg te denken uit de Volkswagen modellijn, maar het begon ooit met deze auto: de Golf IV R32.



7 december 2017 – Volkswagen Golf 6 R occasion video & aankoopadvies

Het gemis aan twee cilinders ten opzichte van de voorganger (R32) werd ruimschoots goedgemaakt door veel meer snelheid. Het maakt dat ook de Golf R een zekere iconische status heeft gekregen.



11 januari 2018 – Volkswagen Golf VII (2012 – 2016) – occasion video en aankoopadvies

Vertrouwd en bekend, maar is de Golf ook betrouwbaar? Dat is de vraag



12 maart 2018 – Volkswagen Golf R Akrapovič rijtest en video

De Golf 7.5 R kun/kon je optioneel met een Akrapovič uitlaatsysteem krijgen. Die dolle pret bekijken kan in de video hieronder.



1 november 2018 – Volkswagen Golf IV (1997-2003) occasion video & aankoopadvies

Inmiddels is de Golf IV al behoorlijk op leeftijd, maar qua ontwerp kan het hitnummer uit Wolfsburg zeker nog mee. Prijzen zijn natuurlijk erg vriendelijk, maar er zijn ook genoeg dingen om op te letten.



Bonus: een Golf van een oud vrouwtje kopen

Deze video op ons YouTube-kanaal is inmiddels 9,9 miljoen keer bekeken! Het blijft dan ook een klassieke Nederlandse reclame.