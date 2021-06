Dit kost de Volkswagen ID.4 GTX - Autoblog.nl

Met de GTX kun je ook als elektrische rijder toch nog twee van drie magische letters ‘GTI’ op je auto krijgen.

Er zijn weinig letters zo iconisch in autoland als de letters ‘GTI’. Volkswagen zou dus gek zijn als ze dit label weg zouden doen. Toch lijkt het erop dat de letters GTI op termijn gaan verdwijnen. Of in ieder geval de laatste letter. Volkswagen wordt namelijk volledig elektrisch en daarvoor hebben ze een nieuwe label in het leven geroepen: GTX.

GTE was ook niet onlogisch geweest, aangezien Volkswagen dit label al had geïntroduceerd op de hybride Golf en omdat E voor Elektrisch staat. Heel simpel. Toch vonden de Duitsers het nodig een nieuw label te verzinnen en dat werd dus GTX. Klinkt toch net wat hipper.

De allereerste GTX werd in april gepresenteerd. Dat was dus de ID.4 GTX. Dit is duidelijk geen auto die de Golf GTI moet doen vergeten, alhoewel de ID.4 GTX wel net zo snel naar de 100 accelereert. Dat is in ieder geval iets.

We zullen de specificaties nog even herhalen voor het gemak. De ID.4 GTX heeft de beschikking over 299 pk en dat zijn er precies 95 meer dan het voorlopige topmodel, zoals we die momenteel in de Autoblog Garage hebben. Daarmee doet de GTX 0-100 km/u in 6,2 seconden, toevalligerwijs precies even snel als de Golf 8 GTI. Je levert overigens wel wat in qua actieradius. Die komt nu uit op 482 km in de WLTP.

Sinds vandaag weten we ook wat deze topversie van de ID.4 moet kosten. De prijs van de Volkswagen ID.4 GTX komt uit op €52.190. Dat is een kleine zes mille duurder dan de ID.4 Pro met hetzelfde accupakket en 204 pk.

Concurrentie

Met deze prijs nestelt de Volkswagen ID.4 GTX zich tussen de Model 3 Long Range Plus en de elektrische cross-overs uit Zweden en Korea in. De ID.4 is wat goedkoper dan die laatste drie, maar het is ook de kleinste auto van het stel. Qua range ontloopt het elkaar niet veel, dus daar hoef je deze auto’s geen van allen voor te laten schieten. Qua vermogen (en dus ook qua snelheid) is de Polestar 2 de uitschieter, met zijn 408 pk. Kijk en vergelijk zelf:

Tesla Model 3 Standard Range Plus (325 pk, 448 km range): €48.980

Volkswagen ID.4 GTX (299 pk, 482 km range): €52.190

Polestar 2 Long Range Dual Motor (408 pk, 480 km range): €53.900

Kia EV6 Plus AWD (325 pk, 490 km range): €54.595

Ioniq 5 73 kWh AWD (306 pk, 460 km range): €54.400

De nieuwe ID.4 GTX samenstellen kan via de configurator van Volkswagen, alhoewel daar niet heel veel lol aan te beleven valt. Behalve natuurlijk als je daadwerkelijk interesse hebt in zo’n vlotte ID.4.