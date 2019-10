Dit kost het als je de bak van een M2 Competition sloopt

Pijnlijke geluiden na de klik.

Is het mogelijk om anno 2019 nog een sportauto te kopen met een handgeschakelde versnellingsbak? Het zal de komende jaren minder en minder worden, maar het kan nog steeds. Bijvoorbeeld in het geval van de BMW M2 Competition. Dan moet je wel goed schakelen, want van een kapotte versnellingsbak gaat je portemonnee huilen.

Een verkeerde schakelactie, het overkwam de eigenaar van een M2 Competition in Duitsland. Hij was zo sportief om het nare verhaal met de wereld te delen, inclusief het kostenplaatje om de auto weer te repareren.

De M2-rijder was met zijn auto aan het accelereren op de autobahn. Het was de bedoeling om van de vierde naar de vijfde versnelling te schakelen. Helaas maakte de bestuurder een fout en viel de pook in de derde versnelling. Geen ramp als je dit doorhebt en vervolgens de bak wel in de vijfde versnelling zet, maar de bestuurder had niets door. Nietsvermoedend liet hij de koppeling helemaal opkomen. Wat er toen gebeurde check je in de video hieronder.

Het is als autoliefhebber pijnlijk om te horen. Wat je hoort qua geluid is deels niet eens het echte motorgeluid, maar de Active Sound Design (ASD) wat door de speakers klinkt. Dat spul is ook niet geprogrammeerd om 9.000 toeren te simuleren. Meteen daarna doet de bak niets meer en kan de M2 Competition niet verder gereden worden.

Op een Duitse blog legt de bestuurder uit dat BMW weigerde garantie te verlenen, ook al was er pas 16.000 kilometer gereden met de auto. Niet alleen bleek de versnellingsbak beschadigd, ook de krukas had een enorme opdonder gehad. Uiteindelijk is besloten om een nieuwe motor te installeren in deze M2. Kosten: 10.275,21 euro exclusief BTW!