Lezersvraag: wat is dé auto-oplossing voor een beter milieu?

Misschien weet jij het wel beter dan de politiek in Den Haag en alle instanties die er nu druk mee zijn.

Deze week ondertekenden diverse automotive organisaties in Nederland het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd hadden ze nog wel een paar kanttekeningen. Bijvoorbeeld hoe het nu verder moet met de huidige BPM-constructie en de eventuele overstap naar betalen naar gebruik, ook wel bekend als kilometerheffing of rekeningrijden.

Het is moeilijk om een goede oplossing te bedenken waar een groot deel van de Nederlandse automobilisten bij gebaat zijn. Helemaal door de bril van een petrolhead. In het kader van de EV10daagse leggen we de milieuproblematiek vandaag door middel van een lezersvraag bij u, de lezer.

Wat is dé hybride oplossing waar zowel de gemiddelde Nederlander als wij petrolheads blij van worden? Een vereiste is dat het bijdraagt aan een beter milieu en dat het op autogebied blijft. Zijn meer milieuzones het antwoord, of een binnenstad enkel toegankelijk maken voor (semi) elektrische auto’s? Of ben jij juist van mening dat er nog kansen liggen voor de verbrandingsmotor? Het mooiste is als er op Europees niveau een plan zou komen. Het blijft oneerlijk voelen als we hier de regels aanscherpen, terwijl men een paar kilometer over de grens voor fors minder een 5.0 Mustang kan rijden. Dit zal ongetwijfeld wishful thinking zijn, want elk land kijkt voorlopig op zijn eigen manier naar oplossingen voor een beter milieu.

Foto: BPM MC stradale via @volkswagena4tdi op Autojunk