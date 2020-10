Dit kosten 5 LEUKE Volkswagens in de private lease - Autoblog.nl

Leuk, al die prijzen van instappers. Maar wat ben je kwijt voor leuke auto’s in de private lease? Voor nu: 5 leuke Volkswagens!

Geregeld behandelen we de autoprijzen bij een nieuw model. Logisch, Autoblog.nl is immers een autosite met autonieuws en nieuwe prijzen is keihard nieuws! In veel gevallen bestaat zo’n overzicht uit alle prijzen. Vaak worden er ook indicaties gegeven betreft de private leaseprijs.

Heel erg leuk natuurlijk, maar is het ook relevant? Natuurlijk, de 48 maanden looptijd en 10.000 km per jaar zijn een beperking. Maar nog belangrijker: niemand rijdt een standaard Polo 1.0 Easyline die dan speciaal voor de gelegenheid geen airco heeft, een vijfbak en nog minder vermogen. Het is een zogenaamde ‘vanafprijs’.

In een regelmatig terugkerende rubriek gaan we de private leaseprijzen behandelen van leuke auto’s. Voor vandaag: Volkswagen! De looptijd is 48 maanden en het maximum aantal kilometers per jaar is 10.000 km. Alle prijzen zijn dus in elk geval redelijk goed vergelijkbaar. Ga je je meer kilometers maken of de auto eerder inleveren, kost het uiteraard wat meer. Maar genoeg getreuzeld, op naar de private lease prijzen van de leuke Volkswagens!

Volkswagen Up GTi

392 euro per maand

Een van de leukste kleine auto’s van het moment is de Up. Daarmee is het de eerste van de leuke Volkswagens. Nu is een standaard Up stiekem al een erg leuke auto. Een puike zitpositie en een gebrek aan massa zorgt ervoor dat je automatisch lol hebt. Alleen is een Up vaak erg traag. Zo niet deze GTI. Het leuke aan de Up GTI is dat het niet overdreven is. De motor, het onderstel, de banden, de uitrusting en de prijs zij prima op elkaar afgestemd. Een kale Up in de private lease is er vanaf 319 euro per maand. Dus als je dan toch in de weer gaat met opties, paketten en een sterkere motor, kies dan meteen voor de GTI.

Volkswagen Polo GTI

465 euro per maand

Maar ja, als je dan toch bezig bent. Voor 72 euro per maand extra kun je rijden in een van de meest uitgewogen Hot Hatches van het moment. Nee, zo sportief als een Ford Fiesta ST is ‘de rappe Polo niet, maar het is een perfecte allrounder met een USP: die 2.0 TSI motor met 200 pk. Dit zijn serieus snelle auto’s! Een Polo Highline leasen kost je 319 euro per maand, maar dan heb je wel de instap benzinemotor, geen 2.0 maar een 1.0. Daarbij zit zo’n GTI standaard al ‘wat beter in de uitrusting’.

Volkswagen Golf GTI

675 euro per maand

De Golf GTI is natuurlijk een stuk duurder. Waar de Polo met 500 euro per maand nog nét leuk is, moet je voor de Golf GTI wel dikke zakken hebben. De minimumprijs is namelijk bija 700 euro per maand. Toegegeven, daar krijg je ook wel wat voor terug. Wat dacht je van 245 pk? Of een sperdifferentieel? Het ziet er standaard allemaal al op. Sterker nog, de meeste opties (die de leaseprijs opdrijven) zijn meer leuk dan nodig. Ook is het onderhoud wat prijziger bij een Golf GTI en dat zie je ook terug in de leaseprijs.

Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI DSG Style

641 euro per maand

We nemen even een zijspoor. Deze VW T-Roc Cabrio kun je ook private leasen, namelijk. Is de auto fun? Behoort de auto tot de leuke Volkswagens? Ja, maar dan wel anders zoals een GTI dat is. Je hebt namelijk modale prestaties. Maar dat is niet het issue, met het dak open is elke auto namelijk ineens heel erg leuk, juist bij lage snelheden. Nu kun je met die gedachte ook een Golf III Cabrio kopen voor 2 mille en een gids ‘lassen voor gevorderden’. met een nieuwe T-Roc cabrio heb je geen verrassingen, want die worden in de private lease gewoon verholpen.

Volkswagen T Roc R

664 euro per maand

Ook deze versie is een bijzondere auto. De T-Roc R zal wellicht niet iedereen aanspreken, want het is een ‘hoge’ auto. Een crossover, zo u wil. De hardware is echter wel heel erg leuk, want dit is een bommetje. De T-Roc R heeft namelijk 300 pk en 400 Nm beschikbaar dankzij de opgepepte 2.0 TSI-motor. Deze krachten worden via een DSG bak overgebracht naar alle vier de wielen. Natuurlijk 664 euro per maand is een hoop geld, maar voor dat bedrag heb je dus wel mooi 300 pk en vierwielaandrijving…

Alle bovengenoemde prijzen zijn de vanafprijzen van de genoemde Volkswagen uitvoeringen. Deze prijsinfo hebben we op speciaal verzoek ontvangen van de importeur.

Volgende keer de ‘relevante’ private lease prijzen van de ‘hetere BMW’s’.