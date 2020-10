Alexander Albon krijgt nog één race de kans - Autoblog.nl

Red Bull wil het liefste doorgaan met Alexander Albon, maar dan moet hij zichzelf wel waarmaken.

Het was gisteren weer een teleurstellende race voor Alexander Albon. De GP van Portugal begon niet eens zo heel dramatisch. De verwachtingen zijn al dermate bijgesteld dat Helmut Marko, Christian Horner en het publiek P6 een goede startpositie vinden voor de op één-na-beste auto van het veld.

Zoals gewoonlijk verzaakte Albon bij de start en ging het van daaruit telkens slechter. Hij maakte een tweestops strategie (noodgedwongen) en dat pakte niet al te best uit. Hij werd door zijn teamgenoot Verstappen (weer eens) op een ronde gezet.

De schrijvende pers is inmiddels al aan het zagen aan de stoelpoten van de Britse Thai. Niet omdat Albon een slecht persoon is, maar het is bijzonder om te zien hoe lang hij structureel kan en mag ‘onder’-presteren. Wellicht dat hij tijdens races toch wat vaker opgeofferd wordt ten faveure van Verstappen. Dat ze met Albon de racepace van bepaalde banden kunnen testen om te zien wat een verstandige beslissing is voor Verstappen.

Maar kan Albon nog wel aanblijven, nu hij geen eens in de punten wist te rijden? Christian Horner denkt er het volgende van:

Albon heeft nu nog Imola om zich te bewijzen. De realitiet is dat er niet meer zoveel races over zijn in dit seizoen. Het begint nu de tijd van het jaar te worden dat we moeten denken aan volgend seizoen. In de komende weken zullen we een beslissing moeten gaan maken.

Ik denk dat we alle opties moeten bekijken. We moeten ook kijken naar de situatie in de Formule 1, als we ons werk serieus willen nemen. Er zijn nu diverse coureurs beschikbaar die heel veel ervaring zijn en capabel. Dat is een bijzondere situatie die zich voordoet.

Christian Horner, baas van Verstappen