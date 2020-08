Dít kosten de AMG versies van de Mercedes GLA

U wilt rap vooruit met een compacte Mercedes-SUV? Dat kan! Mercedes deelt de prijzen van beide GLA AMG modellen.

Mercedes heeft een nieuw platform voor hun ‘A-modellen’ en dus volgen vele variaties op het thema. Uiteraard de A-Klasse (Sedan), B-Klasse en CLA (Shooting Brake), maar ook de zevenzits GLB. Mocht je nou geen zevenzitter willen maar een iets flitsender model, dan is er ook nog de GLA. Een compacte crossover.

AMG

Behalve de B-Klasse krijgen alle bovenstaande modellen ook een krachtkuurtje van AMG. Drie smaakjes: de ‘AMG 35’ is een viercilinder met 306 pk, de ‘AMG 45’ is diezelfde motor met 387 pk en de topmotorisering is dezelfde motor, maar deze ‘AMG 45 S’ levert 421 pk. Holy smokes!

Concessies

Vandaag richten we ons even op deze aandrijflijnen in de Mercedes GLA. Daarvan werden namelijk de prijzen bekend gemaakt. Net zoals de reguliere A zijn alle drie de motoren beschikbaar in de GLA. De auto’s lijken dan ook erg op elkaar. De GLA is voor mensen die laaggeplaatste sportkuipen maar niks vinden, en liever lekker hoog de baas zijn in hun instap-AMG. Dan moet je wel kunnen leven met wat concessies op het gebied van prestaties. In het geval van de 45 S precies een halve seconde sprinttijd bijvoorbeeld. Ook het gewicht ligt iets hoger. Wel is de topsnelheid identiek aan zijn kleine broer: 270 km/u.

Geprijsd

En hoe veel extra mag je achterlaten in de Benz-dealer? Dat kunnen we vanaf vandaag bekend maken. Mercedes vraagt 71.217 euro voor de AMG GLA 35 die alleen als 4MATIC (zonder plus, dus geen variabele powerverdeling) beschikbaar is. De AMG GLA 45 mét 4MATIC+ mag mee voor 92.594 euro. Ten slotte de dikste GLA 45 S, ook alleen met 4MATIC+: die blijft net onder de ton met 97.479 euro. Maar goed, een flitsend kleurtje en je zit er al overheen.

Vergelijking A-Klasse

We leggen die prijzen even naast dezelfde motoren in de niet-SUV, de A-Klasse. Simpel gezegd: des te hoger je klimt in het motorenaanbod, des te kleiner het verschil. De AMG GLA 35 is namelijk net iets meer dan 6.000 euro duurder dan de A35 (die kost 64.942 euro). De AMG GLA 45 is precies 5.000 euro duurder (87.502 euro voor de A45) en bij de topversies is het verschil slechts drie ruggen (de A45 S kost 94.020 euro).

Concurrentie(?)

Normaliter is het ook leuk om even erbij te pakken wat de concurrentie doet. BMW en Audi, de hoofdconcurrenten, hebben echter niet zo veel variatie als Mercedes. Toch is hun aanbod ook groot genoeg voor een paar vergelijkbare modellen.

Concurrent AMG GLA 35: Audi SQ2

De kleinste is op zich wel makkelijk. De Audi SQ2 is wel een slag kleiner dan de GLA, maar met zijn 2.0 TFSI met 300 pk en het zijn van een compacte crossover is het een alternatief. Een échte rivaal zou zijn de SQ3, maar die bestaat niet. De kleine afmetingen van de SQ2 werpen hun vruchten af: met zijn 61.110 euro scheelt het 10.000 euro met de GLA. Op de Audi-configurator gaat het echter om een bedrag van bijna 69.000 euro. Reken je dus niet té rijk.

Concurrent AMG GLA 35: BMW X2 M35i

Een regelrechte concurrent voor de meest geknepen GLA AMG vinden we in de stal bij BMW: de X2 heeft een topversie genaamd M35i. Deze crossover is een verhoogde 1 Serie, net als bij Mercedes dus. Ook de getallen komen overeen: de X2 heeft 306 pk. BMW rekent voor de X2 M35i alles vanaf 74.407 euro. Je komt er bij Mercedes dus goedkoper uit, maar het verschil is peanuts.

Concurrent AMG GLA 45 (S): Audi RS Q3

We zeiden net al dat er geen mildhete versie is van de Audi Q3. Terwijl dat platform zich perfect meet met de GLA. Bij Audi moet je echter all-in gaan en de RS Q3 nemen. Dan krijg je een cilinder meer (2.5 TFSI, u kent hem wel) die qua power tussen de GLA 45 en GLA 45 S in zit met zijn 400 stuks. De prijs is echter in elk geval hoger dan die van beide GLA’s met 102.610 euro. Vele fanaten zullen die extra cilinder het de moeite waard vinden, maar met meer dan 5.000 euro verschil is het een dure cilinder.

Wanneer de AMG modellen van de GLA bij de Mercedes dealer staan is nog niet bekend.