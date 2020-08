Mazda MX-30 eSkyactiv-G is geen EV

In Japan heeft Mazda besloten de MX-30 aan te bieden als ‘eSkyactiv-G’: geen elektromotor!

We leven in een tijd van onderdrukking. Autofabrikanten MOETEN zich houden aan normen en regels om uitstoot redelijk te houden. Zo niet, dan volgen er boetes. En zo wringen autofabrikanten zich in vreemde bochten.

Tegenzin

Neem Mazda. Het Japanse merk doet lekker eigenwijs in deze tijden. Geen hybrides, want hun Skyactiv-X technologie werkt prima. Toch is lage CO2 niet géén CO2 en moest Mazda eraan geloven: er is een EV van het merk op de markt. Hij heet MX-30 en laat die naam en de halve suicide-deurtjes à la RX-8 je niet misleiden: het is gewoon een kleine crossover. Er lijkt wat tegenzin in te zitten. Zoals die deurtjes: volledig vierdeurs scoort beter, toch? Ook de aandrijflijn is prima, maar de actieradius valt tegen. Het 35.5 kWh grote accupakket is kleiner dan bijvoorbeeld de 45 kWh van de Peugeot e-2008, die dan ook 310 km weet neer te zetten in plaats van de 200 van de MX-30. Toegegeven, de Mazda heeft een kwalitatief beter interieur en ook de rij-eigenschappen horen des Mazda’s te zijn, maar actieradius maakt of breekt de auto.

Nieuwe aandrijflijn

Mazda gaat nu echter iets doen met de MX-30 in Japan. We wisten al dat potentiële MX-30-kopers niet hoefden te wachten op een grotere accu, want die komt niet. Wel was er geruchtmatig sprake van een Range Extender in de vorm van een rotatiemotor. Ook dat is (nog) niet wat Mazda van plan is.

eSkyactiv-G

De nieuwe variant van de Mazda MX-30 heet eSkyactiv-G. Het is niet de rotatiemotor, maar het heeft wel iets te maken met een ‘range-extender’. Het is ‘gewoon’ een 2.0 Skyactiv-G motor. Deze kun je vinden in bijna alles wat Mazda maakt, de 3, CX-3, CX-30 en CX-5 bijvoorbeeld. Een flinke motor voor een piepkleine crossover: ook dat is helemaal des Mazda’s. Zoals je hebt gezien is dit echter niet een Skyactiv-G, maar een eSkyactiv-G, met de e van elektro. Ook deze aandrijflijn kennen we uit de CX-30, daar heet hij Skyactiv-G M Hybrid. Dat is het allemaal leuker maken dan het is: het gaat gewoon om een Mild Hybrid-systeem.

Specificaties onbekend

Mazda verklapt nog even niet wat ze qua specs gaan doen met de MX-30 eSkyactiv-G. Maar passen we de logica toe dat het exact dezelfde setup is als de CX-30, dan gaat het om 150 pk. Overigens is het niet zo dat Japan perse allergisch is voor de elektrische Mazda MX-30, ook die gaat aldaar gewoon in de verkoop. Waarom dit model dan parallel eraan gaat lopen? Mazda schijnt er iets van gemaakt te hebben als ‘zo hebben we alle aandrijflijnen gedekt’. Misschien is het gewoon een sluwe manier om de verkoopcijfers van de MX-30 een boost te geven.

In eerste instantie gaat dit om Japanse specs. Of de rest van de wereld ook met de niet-elektrische MX-30 aan de slag mag is niet bekend.