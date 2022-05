Dit legendarische Italiaanse merk staat op uit de dood

Legendarische Italiaanse merken die opstaan uit de dood. Je kunt vervelendere dingen horen op je zondagmiddag.

Geinig is dat eigenlijk. Italianen staan nou niet bekend als de meest productieve en efficiënte bevolkingsgroep van Europa. Sterker, als een product het na een paar keer gebruiken niet meer doet, kun je er vrijwel zeker van zijn dat er zich een Italiaan mee heeft bemoeid. Als ze al iets maken.

Maar de dingen die ze dan wél maken, zijn vrijwel stuk voor stuk geweldig. Hun eten, geweldig. Hun kleding? Geweldig. Hun schoenen? Geweldig. Hun auto’s? Geweldig. Het is dan ook niet voor niets dat de meest legendarische merken vrijwel allemaal Italiaans zijn. Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo en Maserati, om maar wat voorbeelden te noemen.

Eén legendarisch merk komt terug

Naast bovengenoemde merken zijn er natuurlijk legio Italiaanse autofabrikanten die recent of minder recent ter ziele zijn gegaan. Eén daarvan is het merk waar we het vandaag over hebben; Lancia. Een merk dat werkelijk waar pareltjes heeft voortgebracht, maar sinds 2016 op is gehouden met te bestaan. Althans, in Nederland dan

In Italië kun je namelijk nog wel steeds Lancia’s kopen, alleen zijn dat niet de spannendste autootjes. Het enige model dat ze aanbieden is namelijk de Ypsilon. je weet wel, dat is dat kleine stadswagentje dat in 2015 al redelijk gedateerd was.

Maar daar komt nu verandering in!

Lancia komt terug in Europa

Lancia heeft namelijk aangekondigd dat het weer helemaal terug gaat komen, een renaissance, zoals ze het zelf noemen. Het Italiaanse merk heeft een tienjarenplan ontwikkeld en zou zich daarmee weer helemaal op de kaart moeten zetten.

In 2024 komt als alles goed is de nieuwe Ypsilon, een B-segmenter die zo’n 4 meter lang wordt en volledig elektrisch zal zijn. Twee jaar later volgt de ‘grote’ Lancia, nu nog zonder naam. Maar dat hij 4 meter 60 wordt en ook 100% elektrisch, is wel al bekend. In 2028 tenslotte komt de nieuwe Delta. En ook die auto is -verrassing- helemaal elektrisch.

Met deze drie modellen wordt volgens eigenaar Stellantis 50% van de markt gedekt en ze zullen “bijdragen aan de verbetering van de prestaties van het Stellantis premium- en luxecluster, zoals uiteengezet in het strategische plan “Dare Forward 2030”. Om er maar even een quote uit het persbericht doorheen te gooien.

Gaat dit Italiaanse merk het redden?

Lancia komt dus terug, aldus Lancia zelf. Wij hier ter redactie zouden het hartstikke leuk vinden, we zijn namelijk dol op alles wat Italiaans is. Maar er rijst wel een vraag, namelijk: Gaat het lukken? Is er wel ruimte voor nog een Italiaans merk in een markt die eigenlijk al overvol is? Wij durven onze handen er niet voor in het vuur te steken.

Maar wat denk jij, alwetende Autobloglezer? Denk jij dat Lancia een kans maakt? Of gaan ze Alfa Romeo achterna en kondigen ze van alles aan, maar gaat er uiteindelijk niks gebeuren?

Laat het weten in de comments!