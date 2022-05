Koop eens iets anders dan een cabrio als ultieme zomerauto

Een cabrio is natuurlijk ook maar een beetje cliché als je een zomerauto zoekt om lekker door het land te toeren.

Ondergetekende is gek op aparte auto’s. Zelf rijd ik het liefst in iets waar anderen niet in rijden. Natuurlijk, dat lukt niet altijd, maar toch probeer ik het altijd nét iets anders te doen dan de gemiddelde Nederlander. In plaats van een Daewoo Nexia reed ik eind jaren 90 bijvoorbeeld tegen de stroom in dus een classic Mini Cooper. Omdat het kon.

Ook reed ik in een Citroën Acadyane terwijl mijn collega’s in een Polo reden en had ik tot een paar jaar geleden voordat de ‘massa’ hem ontdekte een BMW i3. Of die mooi is, laten we in het midden. Maar apart was hij zeker wel.

En die voorliefde voor aparte auto’s kenmerkt zich nog het meest door de zoekopdrachten op de verschillende occasionwebsites. Vandaag ben ik eens op zoek gegaan naar de ultieme zomerauto en volgens mij heb ik er een gevonden. En al is het geen cabrio, het is opnieuw een Mini…

Deze zomerauto is geen cabrio

Als je denkt aan een zomerauto, denk je toch al gauw aan een cabrio. En als je aan een aparte cabrio denkt, kom je uit bij obscure auto’s als een Citroën Mehari of een Mega Tjaffer. En hoe leuk die ook zijn, dat is niet de zomerauto die we vandaag hebben gevonden.

Dat is namelijk géén cabrio. Je zou het heel in de verte misschien een landaulet kunnen noemen, maar ook dat is het eigenlijk niet. Nee, het is een Mini, maar in de verste verte is het geen gewone Mini. Het is een enorm verlengde Roze met witte Mini met een werkend bubbelbad achterin!

Waarom? Omdat het kan natuurlijk!

Een zomerauto met bubbelbad achterin

Dat is toch de ultieme zomerauto? Want met deze hoef je niet naar het strand of het zwembad te rijden, want dat heb je gewoon al bij je. En als het zonnetje schijnt zit je achterin met je blote bast heerlijk aan je teint te werken. Alleen is het waarschijnlijk geen snelle Mini.

Volgens de advertentie zit er namelijk nog het standaard motortje van 998 cc in. En die levert zo’n 41 pk. En da’s niet veel voor een verlengde zomerauto met bubbelbad achterin. Want alleen dat bad zal al anderhalf duizend kilo wegen, als het gevuld is. Maar ach, als je hard rijdt klotst het water er toch maar uit…

Wil jij zonder cabrio tóch flaneren in je ultieme zomerauto, dan moet je even de advertentie checken. Daarin kun je zien dat de verkoper er 12.205 euro voor wil hebben. En da’s helemaal niet veel voor een Mini met werkend bubbelbad achterin. Ik zou het wel weten als ik jou was.

Of ga jij toch liever voor een cabrio?