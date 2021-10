Rivian vindt bedrijfswagen belangrijker dan pickup

Je kunt Rivian kennen van de R1T pickup, maar ook van de Amazon bedrijfswagens. Laatstgenoemde heeft de prioriteit binnen het merk.

Hoewel de productie van de R1T pickup nu echt onderweg is en de eerste klanten de auto in ontvangst nemen, heeft de elektrische auto niet de prioriteit bij het merk. De hoogste prioriteit ligt momenteel bij de elektrische bedrijfswagen die het merk maakt voor Amazon. Daarover bericht Bloomberg.

Rivian bedrijfswagen voor Amazon

Als eerste moeten er zoveel mogelijk Amazon busjes geproduceerd worden. RJ Scaringe, de CEO van het automerk, hoopt voor het einde van het jaar 300 busjes geproduceerd te hebben. Vervolgens zal de productie flink opgevoerd worden. Het is namelijk zo dat Amazon voor het einde van 2022 de eerste 10.000 bedrijfswagens van Rivian wil hebben. En het is niet zo gek dat Rivian de hoogste prioriteit verleent aan Amazon. De Amerikaanse webshop heeft namelijk een order uitstaan van 100.000 busjes bij Rivian. Deze mega order is goed voor bijna 10 jaar aan werk. Ja, zo’n klant wil je wel in de watten leggen. Daarnaast doet Rivian dit niet uit luxe. Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt met Amazon over de leveringen. Te weinig of niet op tijd kunnen leveren zijn dingen die je als opkomend automerk absoluut wil voorkomen.

Aan ambitie geen gebrek bij Rivian. Naast het Amazon busje en de R1T pickup is er ook nog de R1S, laatstgenoemde is een elektrische SUV. Maar voor de twee modellen staat het pitje wat lager. Het is onduidelijk of deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de overige plannen van Rivian. Zo wil het merk in 2022 voet aan wal zetten in Europa met de R1S.