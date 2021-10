Ford Mustang Mach-E verkoopt nu al beter dan dramatische Mondeo

Na 29 jaar stopt Ford volgend jaar met het verkopen van de Mondeo. Dat is niet zo gek als zelfs de Ford Mustang Mach-E al beter verkoopt.

In deze wereld van crossovers en SUV’s heeft de klassieke stationwagen steeds minder bestaansrecht. Ook al zegt jouw gevoel misschien iets anders, de cijfers geven een feitelijk beeld zoals het is. Om maar een icoon van een station te noemen. De Ford Mondeo verkopen, ook verkrijgbaar als sedan, zijn bijzonder matig. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het automerk.

Ooit stond de Mondeo voor de hoogtijdagen van Ford. Met een Mondeo in het gezin kon je altijd rekenen op een duim omhoog van de buurman. Die er waarschijnlijk ook één had. Die tijden liggen ver achter ons. Met de huidige verkoopcijfers is het niet zo gek dat het doek valt voor de Mondeo in 2022.

Ford Mondeo verkopen Q1-Q3 2021

Want laten we die cijfers er eens bijpakken. De Ford Mondeo verkopen spreken boekdelen. Van het model werden in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Europa slechts 10.427 exemplaren verkocht. Ter vergelijking. Nieuwkomer Mustang Mach-E noteert al 15.602 verkopen. Kijken we naar de overige crossovers en SUV’s van Ford is het verschil nog groter. Van de EcoSport verkocht Ford er 20.779, de Kuga noteert 82.780 verkopen en de Puma is met 116.245 verkopen een waar succes. Dat de Mondeo het dramatisch slecht doet is een understatement. Auw.