De McLaren F1 is nu officieel kneiterduur

De McLaren F1 is nooit een goedkope auto geweest. Het wonderkind van Peter Stevens (design), Gordon Murray (techniek) en Paul Rosche (motor) was bij introductie al krankzinnig duur. Zo moest de 627 pk sterke supercar in Engeland precies 627.000 pond kosten. De auto is nooit in Nederland geleverd. De journalisten waren er vol lof over, maar de prijs was wel érg gortig. Dat bleek een kritische en kortzichtige blik, want tegenwoordig krijg je voor dat bedrag misschien een setje originele F1-wielen.

De McLaren F1 is eigenlijk de spirituele opvolger van de Ferrari GTO. Eigenlijk vanwege twee redenen. Ten eerste de auto zelf: het zijn briljante, pure rijmachines. Gebouwd voor de openbare weg en het circuit. Bij beide ook met succes. Dat zorgt voor de tweede overeenkomst: ze zijn stervensduur. Maar dan echt krankzinnig duur. In Zwitserland staat een exemplaar te koop. Zoals je al kunt raden is de prijs waanzinnig.

Dat is waarschijnlijk omdat de verkoper een training moet bekostigen: hoe zet ik mijn auto te koop. Ook moet hij van het geld een nieuwe camera aanschaffen. Het betreft een zilvergrijze McLaren F1 uit Augustus 1996. De kilometerstand bedraagt een maagdelijke 3.500 kilometer, dat is slechts 159 km per jaar. Een ritje naar de garage voor een beurtje en weer terug. Rijden in een McLaren F1 moet een enorme ervaring zijn, maar investeren nog meer. Het enige waarmee je meer geld kunt verdienen dan het investeren in een McLaren F1, is het onderhoud plegen aan een McLaren F1. Dat is eveneens krankzinnig duur.

Want de beste man in Zwitserland vraagt er namelijk 20.000.000,00 voor. 20 miljoen euro. Als deze McLaren dat gaat opleveren zou dat een stunt van jewelste zijn. Op een paar helden na (zoals ‘Flemke’, Rowan Atkinson en Elon Musk) zijn er weinigen die écht kilometers gemaakt hebben met hun F1. De kans dat er meer exemplaren door de 20 miljoen barrière heengaan is daardoor ook vrij groot. De foto’s zijn bizar slecht, de foto’s in de gallery zijn van een soortgelijke F1 (in dezelfde kleur met uiteraard dezelfde wielen). De advertentie check je hier.