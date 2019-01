De 11 krachtigste auto’s die in 2018 op kenteken zijn gezet

Weten we dat ook weer.

Dat we het nieuwe jaar met goede moed zijn begonnen, wil niet zeggen dat we het reeds afgesloten jaar volledig uit het hoofd hebben gezet. Integendeel, terugblikken is iets dat we zeer graag doen. Het biedt perspectief, het geeft ons interessante feiten en, nog belangrijker, het is gewoon hartstikke leuk. In diezelfde categorie past perfect het onderwerp dat we in dit artikel bespreken. Het bekijken van de snelste, krachtigste auto’s die in 2018 op kenteken zijn gezet, kietelt simpelweg het innerlijke kind in ons.

Hoewel de titel van dit artikel je wil doen vermoeden dat er slechts elf auto’s aan bod komen, is dit in werkelijkheid maar gedeeltelijk waar. We spreken hier namelijk over elf verschillende modellen, niet over individuele exemplaren. Het totaal van dit laatste gegeven ligt precies 5,5 keer hoger.

De absolute winnaar in dit verhaal zul je ongetwijfeld kunnen bedenken, maar het definitieve antwoord geven we pas onderaan het artikel. Dat een gedeelte van de auto’s in deze lijst voor de hand ligt, betekent overigens niet dat ze dat allemaal zijn. Nee, er zitten in ieder geval een paar verrassingen tussen – zoveel kunnen we alvast wel verklappen. Zonder de oneindige kennis van Jasper Verweij waren we daar zelf zeker niet achtergekomen.

We zullen jullie niet langer in spanning houden. Scroll lekker door de lijst op deze eerste avond van het jaar!

11. McLaren 720S Coupe – 8 stuks (720 pk, 341 km/u)

10. Ferrari 488 Pista – 4 stuks (720 pk, 340 km/u)

9. Aston Martin DBS Superleggera – 1 exemplaar (725 pk, 340 km/u)

8. Ferrari F12berlinetta – 10 stuks (740 pk, 340 km/u)

7. Lamborghini Gallardo LP560-2 – 1 exemplaar (740 pk, N.B.)

6. Lamborghini Aventador S – 4 stuks (740 pk, 350 km/u

5. Lamborghini Aventador SV – 2 stuks (750 pk, 350+ km/u)

4. Ferrari F12tdf – 1 exemplaar (780 pk, 340+ km/u)

3. Ferrari 812 Superfast – 19 stuks (800 pk, 340 km/u)

2. Toyota Supra – 1 exemplaar (~875 pk, N.B.)

1. Bugatti Chiron – 3 stuks (1.500 pk, 420 km/u)