Leaserijder knoeit water in auto, krijgt rekening van 13.000 euro

Hoe een klein ongelukje uitloopt op een rekening waar je enorm van schrikt.
Water en elektronica gaat niet echt samen. Dat moet je misschien aan een peuter uitleggen, maar niet aan een volwassene. Toch wil het nog wel eens voorkomen dat de twee met elkaar in aanraking komen…
Een Reddit-gebruiker in de Verenigde Staten liet per ongeluk zijn water omvallen in de kofferbak. Vervelend, want opeens zit je met een plas water. Nou zou dat niet zo’n ramp moeten zijn. Aan de slag met doekjes en opgelost zou je denken. Maar hier ging het om een jerrycan met 19 liter water, waardoor dit akkefietje voor de eigenaar, die de Lucid Air nog maar twee maanden in bezit heeft, met een rekening van liefst 15.000 dollar (bijna 13.000 euro) eindigde.
Waterballet schopt de Lucid in storing
Het waterballet in de kofferbak maakte van de elektrische auto een zenuwachtige kerstboom. Een scene uit Stranger Things met de bekende knipperende lampjes is er niks bij, zullen we maar zeggen. De waarschuwingen vlogen over het scherm, regeneratief remmen hield ermee op, het vermogen werd teruggeschroefd en de auto gaf het advies om op een veilige plek te stoppen.
Bij de Lucid-dealer was de diagnose allesbehalve vrolijk: een beschadigde kabelboom en mogelijke vochtinfiltratie in de hoge voltage-componenten. Naast dat je dit soort reparaties niet wilt horen als eigenaar, verwacht je dat de garantie of eventueel de verzekering dit voor je oppakt. Maar nee. De verzekeraar (Progressive) vond het incident niet passen binnen de gebruikelijke categorieën zoals hagel, storm of aanverwante schade. En de garantie? Ook geen succes, want er was geen sprake van een fabrieksfout. Kortom: zoek het zelf maar uit.
Was het gewoon pech?
Het is een vrij bizar verhaal. Een plas water in de kofferbak zou normaal gesproken niet voor zo’n schade moeten zorgen. Auto’s worden getest op allerlei IP-normeringen en moeten regen, plassen, hogedrukspuit-idiootjes en Scandinavische herfstbuien overleven. Was er al een beschadigde afdichting? Waren connectors niet goed vastgezet? Of was dit gewoon echt pech?
Gelukkig kwam er alsnog goed nieuws. Een paar dagen later kreeg de bestuurder een mailtje van Progressive dat de reparatie tóch onder de polis zou vallen. De verzekeraar had met Lucid onderhandeld en uiteindelijk de rekening geaccepteerd. De bestuurder hoefde alleen nog zijn eigen risico af te tikken.
Moraal van het verhaal: wees voorzichtig met het vervoeren van water. Of het nou voor bij de stoel of achterin bij de kofferbak is. Water en auto’s blijft een ongelukkige combinatie. Vraag dat maar aan deze Lucid-leaserijder.
Reacties
dare2think zegt
De moraal van het verhaal is vooral dat elektrische auto’s vanwege hun ‘skateboard-model’ meer risico lopen; relatief veel vitale onderdelen zitten in een platte plaat die van voor tot achter de auto loopt. Je zit op een printplaat.
Daarentegen heb je bij ICE’s juist concentratie van onderdelen: de voorwielaangedreven setup is door de jaren heen zo geoptimaliseerd dat er het schutbord geen complexe onderdelen meer hoeven te zitten. Tussen de achterwielen zit vrijwel niets meer.
Dat gaat zich bij EV’s nog wreken omdat al die complexiteit ook toegankelijk moet zijn, en vanaf beneden moet het extra afgedicht zijn (water vanaf de weg). Van bovenaf dan maar! -> dan laat de klant zijn waterfles erin leeg lopen.
mashell zegt
Waar heb je het over?
Bij een verbrandingsmotor zit de power train electronica voor het schutbord maar er zit een berg aan body en infotainment electronica achter het schutbord.
Bij EV zit de batterij in het skateboard. Maar de motoren, dcdc, obc, body en infotainment electronica zitten daar niet.
Ultimora zegt
Ik hoorde laatst iemand die met een Lync&Co een noodstop had gemaakt terwijl er verf in de kofferbak lag om een huis mee te schilderen. De pot was open gegaan en gaan lekken. De eigenaar had nog een poging gedaan om met doeken het grootste deel uit de koffer te halen wat ook wel lukte. Een paar dagen later begon ook deze auto storingen te krijgen en uiteindelijk strandde de auto. Uitslag: de elektronica was aangetast. De Lync&Co bleek zelf total loss van dit akkefietje. Gelukkig was zij hier wel voor verzekerd binnen haar all-risk dekking.
pivavar zegt
‘Een plas water in de kofferbak zou normaal gesproken niet voor zo’n schade moeten zorgen’. Nee een steiger van bamboe zou normaal gesproken geen 6 flatgebouwen in de hens moeten zetten. Maar het gebeurt wel…. Normaal gesproken is zo nikszeggend.