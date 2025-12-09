Leaserijder knoeit water in auto, krijgt rekening van 13.000 euro

Hoe een klein ongelukje uitloopt op een rekening waar je enorm van schrikt.

Water en elektronica gaat niet echt samen. Dat moet je misschien aan een peuter uitleggen, maar niet aan een volwassene. Toch wil het nog wel eens voorkomen dat de twee met elkaar in aanraking komen…

Een Reddit-gebruiker in de Verenigde Staten liet per ongeluk zijn water omvallen in de kofferbak. Vervelend, want opeens zit je met een plas water. Nou zou dat niet zo’n ramp moeten zijn. Aan de slag met doekjes en opgelost zou je denken. Maar hier ging het om een jerrycan met 19 liter water, waardoor dit akkefietje voor de eigenaar, die de Lucid Air nog maar twee maanden in bezit heeft, met een rekening van liefst 15.000 dollar (bijna 13.000 euro) eindigde.

Waterballet schopt de Lucid in storing

Het waterballet in de kofferbak maakte van de elektrische auto een zenuwachtige kerstboom. Een scene uit Stranger Things met de bekende knipperende lampjes is er niks bij, zullen we maar zeggen. De waarschuwingen vlogen over het scherm, regeneratief remmen hield ermee op, het vermogen werd teruggeschroefd en de auto gaf het advies om op een veilige plek te stoppen.

Bij de Lucid-dealer was de diagnose allesbehalve vrolijk: een beschadigde kabelboom en mogelijke vochtinfiltratie in de hoge voltage-componenten. Naast dat je dit soort reparaties niet wilt horen als eigenaar, verwacht je dat de garantie of eventueel de verzekering dit voor je oppakt. Maar nee. De verzekeraar (Progressive) vond het incident niet passen binnen de gebruikelijke categorieën zoals hagel, storm of aanverwante schade. En de garantie? Ook geen succes, want er was geen sprake van een fabrieksfout. Kortom: zoek het zelf maar uit.

Was het gewoon pech?

Het is een vrij bizar verhaal. Een plas water in de kofferbak zou normaal gesproken niet voor zo’n schade moeten zorgen. Auto’s worden getest op allerlei IP-normeringen en moeten regen, plassen, hogedrukspuit-idiootjes en Scandinavische herfstbuien overleven. Was er al een beschadigde afdichting? Waren connectors niet goed vastgezet? Of was dit gewoon echt pech?

Gelukkig kwam er alsnog goed nieuws. Een paar dagen later kreeg de bestuurder een mailtje van Progressive dat de reparatie tóch onder de polis zou vallen. De verzekeraar had met Lucid onderhandeld en uiteindelijk de rekening geaccepteerd. De bestuurder hoefde alleen nog zijn eigen risico af te tikken.

Moraal van het verhaal: wees voorzichtig met het vervoeren van water. Of het nou voor bij de stoel of achterin bij de kofferbak is. Water en auto’s blijft een ongelukkige combinatie. Vraag dat maar aan deze Lucid-leaserijder.