Peperdure Nederlandse Audi R8 V10 Plus crasht de sloot in

Pijnlijk: een speciale R8 die gaat zwemmen.

Slecht nieuws voor autoliefhebbers bereikt ons vanuit Zeewolde. Daar is een Nederlandse Audi R8 te water geraakt. Het exemplaar is niet zomaar een Audi-supercar, maar een R8 V10 Plus-uitvoering. Ook vervelend: de R8 was nog niet zo heel lang in bezit van de huidige eigenaar.

De crash vond vanochtend rond 10:40 uur plaats op de Zeewolderweg ter hoogte van het Molenplein in Zeewolde. Volgens onze bron reed de R8 vanuit Zeewolde in de richting van Harderwijk. Agenten laten weten dat de Audi vermoedelijk door gladheid in een bocht de macht over het stuur.

De V10-supercar reed daarbij een lantaarnpaal volledig uit de grond en kwam vervolgens in het water tot stilstand. Het is dus een beste klap geweest. Gelukkig kon de bestuurder zelfstandig uit het voertuig komen. Hij is ter controle door een ambulance opgepikt en naar het ziekenhuis gebracht.

De gecrashte Audi R8 V10 Plus

Dankzij de kentekengegevens van de Audi weten we best wat van zijn geschiedenis. Zo is de R8 bij drie verschillende Nederlandse privé-eigenaren in bezit geweest. De coupé kwam in mei 2016 uit de fabriek rollen. Destijds had de R8 een waarde van net geen 270.000 euro.

In september 2023 kwam de Audi naar Nederland. Een jaar ging ie al in de veiling. Hij bracht toen 86.535 euro op. Daarna verscheen de R8 twee keer op Marktplaats. De meest recente keer was in augustus 2025. Er stond 69.871 kilometer op de teller. Daarmee werd de auto verkocht voor 124.995 euro. Da’s een leuke winst voor de dealer.

Voor de crash produceerde de 5,2-liter V10-motor met quattro-vierwielaandrijving maar liefst 610 pk en 560 Nm. Daarmee knalde hij in 3,2 seconden naar de 100, in 9,9 seconden naar de 200 km/u en hield pas bij 330 km/u op met accelereren. Dat schrijven we allemaal in verleden tijd, want deze R8 V10 Plus lijkt niet meer te redden.

De onfortuinlijke auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en afgesleept. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Weten wat onze @wouter vind van een werkende R8 V10 Plus? Bekijk de video hieronder!

Foto’s: Damian Ruitenga / Persbureau de Breij