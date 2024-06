Porsche 992 Turbo S neemt frisse duik in het water

Bedoelen ze dit met watergekoeld?

Ja, lachen gieren brullen natuurlijk met uw auteur op deze woensdagochtend. Feit is dat de wereld een functionele Porsche 992 Turbo S Cabrio verloren is. Nu hoeven we daar niet rouwig om te zijn. Dit is een productieauto waarvan er vele duizenden geproduceerd worden. Nu is 650 pk niet voor iedereen even veilig te bedwingen.

Ondanks vierwielaandrijving en allerlei hulpsystemen is de Porsche 992 Turbo S een kanon van jewelste. Niet zo listig als de ‘widowmaker’ eerste generatie Turbo natuurlijk, maar nog steeds een handvol. Als je geen idee hebt hoe om te gaan met dit soort vermogens is een sloot snel gevonden.

Porsche 992 duikt in het water

In dit geval staat de politie voor een absoluut raadsel. De politie van Miramar in Florida troffen deze Porsche 992 Turbo S Cabrio in het water aan zonder bestuurder. Ze werden gealarmeerd aan de hand van een 112-telefoontje over een verlaten auto in het water. Van de inzittende(n) ontbreekt ieder spoor. Daardoor is het onduidelijk of de auto is gecrasht, of bijvoorbeeld opzettelijk in het water is gereden.

Context ontbreekt en dat betekent dat de agenten onderzoek moeten doen wat hier het verhaal achter is. Hulpdiensten hebben nog in het water gezocht naar eventuele personen maar troffen niets aan. Het kenteken zat nog bij de auto. De autoriteiten nemen contact op met de geregistreerde eigenaar van de Porsche om iets wijzer te worden over de mogelijke oorzaak van dit alles.

Zonde blijft het natuurlijk wel. Zeker met het beginnen van de meteorologische zomer is zo’n cabrio op de oprit geen verkeerd idee. Zo in de sloot heeft er niemand wat aan. De Porsche 992 Turbo S Cabrio is de snelst accelereerde 911 van de 992-generatie. Dat gaat niet lang meer duren, want de 992.2 is zoals je weet sinds kort een feit. De nieuwe Turbo krijgt hybride hulp en doet er nog een schepje bovenop.

Fotocredit: miramarpd via Instagram